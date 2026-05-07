"تيكا" التركية تدعم جامعات سودانية بمختبرات ووحدات طاقة شمسية

أنقرة/ الأناضول

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" دعما لثلاث جامعات في السودان عبر إنشاء مختبرات ووحدات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

وذكرت الوكالة في بيان، الأربعاء، أنها أنشأت مختبرا للأحياء في جامعة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم بهدف تعزيز البنية التحتية التعليمية للجامعة التي تضررت بشكل كبير جراء الحرب في السودان.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخصا.



وأشار البيان إلى أن الجامعة التي تأسست عام 2011 تضم 20 كلية ويتلقى فيها نحو 38 ألف طالب تعليمهم.

وشهد افتتاح المختبر مشاركة رئيس الجامعة حاتم رحمة الله، إلى جانب مسؤولين أكاديميين وطلاب ومنسق "تيكا" في السودان غالب يلماز.

وقال رحمة الله في كلمة خلال افتتاح المختبر إن مختبرات الجامعة التي أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب عادت مجددا إلى الخدمة بدعم من "تيكا"، معربا عن شكره للوكالة إزاء هذا الدعم.

وفي ولاية الجزيرة، أنشأت "تيكا" مختبرا تعليميا لقسم التمريض في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.

وأكد رئيس الجامعة محمد عبد الله أن تركيا كانت دائما إلى جانب السودان، مشيدا بسرعة استجابة "تيكا" لتلبية احتياجات الجامعة، بحسب ما نقله بيان الوكالة.

كما أنشأت "تيكا" وحدتي توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لصالح جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في الخرطوم، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء في ظل الأضرار التي خلفتها الحرب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة صلاح الدين محمد أن الجامعة تضررت بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2023، مبينًا أن دعم تيكا ساهم في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق بيان "تيكا".

