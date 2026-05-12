تونس.. 292 مليون دولار استثمارات أجنبية بالربع الأول بزيادة قدرها 18.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 838.6 مليون دينار (292.1 مليون دولار) بزيادة 18.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، نقلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية (حكومية).

وقالت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية إن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار، مقابل 707.3 مليون دينار (246.4 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 18.6 بالمئة.

وأضافت الوكالة أن هذه الاستثمارات شهدت "قفزة نوعية" مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1 في المئة مقارنة بعام 2024، و22.7 في المئة مقارنة بعام 2023، "ما يعكس منحنى تصاعدياً في جذب الاستثمارات الأجنبية."

وذكرت أن تونس تهدف لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار (حوالي 1.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية عام 2025 بلغ 3.5 مليارات دينار (1.22 مليار دولار).

ووفق الوكالة، فإن قطاع الصناعات التحويلية تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية إذ استحوذ على نسبة 68.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المذكورة، بإجمالي استثمارات بلغ 564.4 مليون دينار (196.6 مليون دولار)، بزيادة 25.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة خلال الفترة المذكورة 182 مليون دينار (63.4 مليون دولار) بزيادة 40 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وتستفيد تونس من عوامل جذب مهمة للمستثمرين، أبرزها الكلفة التنافسية والقرب من أوروبا والثروة البشرية المؤهلة.