خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيرته النيجيرية بيانكا أودوميجو-أوجوكو، وفق بيان للخارجية التونسية

تونس ونيجيريا تتفقان على تعزيز تعاونها عبر "التجارة الحرة الإفريقية" خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيرته النيجيرية بيانكا أودوميجو-أوجوكو، وفق بيان للخارجية التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

شددت تونس ونيجيريا، الجمعة، على أهمية استغلال الفرص التي تتيحها عضويتهما في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز التبادل التجاري والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ونظيرته النيجيرية بيانكا أودوميجو-أوجوكو، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية إن الوزيرين شددا على أهمية توظيف عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتنمية المبادلات التجارية، بالنظر إلى ما تمتلكه تونس ونيجيريا من مقومات تتيح توسيع مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بدعم ترشيحات البلدين للمناصب العليا في المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي للاتصالات.

وأكد الوزيران حرص البلدين على توسيع وتنويع التعاون الثنائي ليشمل قطاعات ذات قيمة مضافة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والسياحة العلاجية، والصناعات التحويلية والبترولية.



وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في المجالات الأكاديمية والثقافية.

ووفق البيان، ينتظر أن تستضيف تونس، خلال الربع الأخير من العام الجاري، أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية-النيجيرية.

وأضافت الخارجية التونسية أن اللجنة ستشكل فرصة لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما العمل الإفريقي المشترك، وإصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالأمن والتنمية في القارة.

