خلال اجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد في تونس مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين..

تونس ومصر تبحثان تعزيز التبادل التجاري الثنائي خلال اجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد في تونس مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحثت تونس ومصر تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، ومع باقي الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع، الثلاثاء، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، مع وفد مصري ضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة يوسف الكردفاني، وممثّل عن السفارة المصرية بتونس، وفق بيان لوزارة التجارة التونسية.

وحلال الاجتماع أكد عبيد، متانة العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، ورغبة البلدين في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي طموحات الشعبين.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة استثنائية يجب استغلالها على أكمل وجه لتعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية ونسق التبادل التجاري بما يخدم مصالح الطرفين سواء كان ذلك على المستوى الثنائي بين البلدين أو على مستوى العلاقات مع باقي الدول الإفريقية.

وأضاف أن الاجتماع يعد تمهيدا مهما للانطلاق في مسار العمل المشترك بهدف تطوير التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية وتكثيف الجهود الرامية لذلك.

ولفت إلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات واللّقاءات لتحقيق النتائج المرجوة، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز العلاقات.

من جانبهم، أشار أعضاء الوفد المصري إلى أن بلادهم تولي أهمية بالغة للانفتاح على القارة الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول القارة.

وفي هذا الإطار أشاد الوفد بموقع تونس باعتبارها بوابة العبور إلى إفريقيا.



وخلال الاجتماع، شدد الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، يوسف الكردفاني على ضرورة معالجة أي إشكاليات قائمة لتطوير التجارة البينية بين جميع الدول الإفريقية والعمل على تنميتها.

وأكد أهمية تكثيف الزيارات واللقاءات بين الجهات المعنية وضرورة تمكين الشباب والمرأة من الانخراط في الدورة الاقتصادية.​​​​​​​

ومركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة هو مؤسسة تابعة لمفوضية الإتحاد الإفريقي، أسست عام 2020 ويعتبر أول منصة للتفكير والابتكار وتبادل الخبرات والممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري.