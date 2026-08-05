تونس وفلسطين تدعوان لإنهاء اعتداءات إسرائيل في غزة والضفة

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

دعا وزير الخارجية التونسي محمد النفطي ونظيرته الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، الأربعاء، إلى تكثيف التحرك العربي والدولي لإنهاء اعتداءات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما على هامش مشاركتهما في أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن لقاء النفطي وشاهين تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التحرك العربي والدولي لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية في غزة، ما خلّف أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وبموازاة ذلك، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهما بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما أكد النفطي وشاهين أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حل يعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة.

وشددا على أهمية مواصلة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، وتعزيز العمل المشترك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وصون مكانة القدس الشريف.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980.

وأعرب النفطي عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون الثنائي مع فلسطين، ولا سيما في المجالات الفنية والتعليمية والطلابية.

ويعاني الشعب الفلسطيني من تدهور شديد في القطاعات كافة، ولا سيما التعليم والصحة، ضمن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.