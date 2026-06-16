تونس وتوغو توقعان مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



وقعت تونس وتوغو، الاثنين، مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.

جاء ذلك في ختام جلسة عمل ترأسها وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وروبار دوساي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج، بالعاصمة تونس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان "تم التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين".

ونقلت عن الوزيرين تأكيدهما "أهمية إضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون، لاسيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والبعثات الاقتصادية".

وشددا على أهمية "استكشاف فرص التعاون المتاحة، والتعرف على الآليات التي من شأنها دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

كما اتفقا على "وضع برنامج عمل لسنتي 2026 و2027، يشمل القطاعين العام والخاص، ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين".

وأوضحا أن "هذه المجالات تشمل الصحة الرقمية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وتكوين الدبلوماسيين الشبان، وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني"، ومجالات أخرى.

ويؤدي دوساي "زيارة عمل وصداقة إلى تونس"، بدأت الأحد، وتنتهي الثلاثاء، وفق الخارجية التونسية التي قالت إن علاقات الأخوّة والتعاون بين تونس وتوغو تعود إلى العام 1965.