تونس.. حكم بالسجن 25 عاما على الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 25 عاما بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة الحكومية، سهام بن سدرين، بعد إدانتها بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت عمل الهيئة إضافة إلى قضية "البنك التونسي الفرنسي".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، بأن المحكمة الابتدائية بتونس قضت في ساعة متأخرة من مساء الخميس بسجن بن سدرين 25 عاما "في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي".

و"هيئة الحقيقة والكرامة" تشكلت بالعام 2014، للتحقيق في "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان منذ العام 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الجريدة الرسمية بالعام 2020.



وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة "نظرت أمس في قضيتين ضد بن سدرين (75 عاما)، ومتهمين آخرين بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد، والعضو السابق بالهيئة ذاتها خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب".

وفي 7 مارس/ آذار 2023 أعلنت بن سدرين أن السلطات القضائية "بدأت ملاحقتها في قضية تزوير، كما منعتها من السفر خارج البلاد"، على خلفية دعوى مرفوعة ضد الدولة أمام المركز الدولي للنزاعات، فيما يعرف بقضية "البنك الفرنسي".

وكانت وزارة أملاك الدولة أعلنت في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023 أنه بعد أربعة عقود تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية بتاريخ تونس تتعلّق بالنزاع القائم بين الدولة والشركة العربية للاستثمار الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.

وبمقتضى الحكم القضائي، تعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره نحو 400 مليون دولار، علما أن طلبات الخصم ناهزت ما يعادل نحو 12 مليار دولار.



والبنك الفرنسي التونسي تأسس بالعام 1879، وأصبح منذ العام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار.

و"العربية للاستثمار" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.

وفي أغسطس/ آب 2024، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمر إيداع بالسجن ضد بن سدرين، في شكوى كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة".

وفي فبراير 2025 أعلن القضاء التونسي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج عن بن سدرين مع الإبقاء على حجر سفرها إلى الخارج.

