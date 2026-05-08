تونس.. حكم بالسجن 14 عاما بحق مدير سابق لمكتب الغنوشي في تهم بغسيل أموال، وفق راديو موزاييك المحلي..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قضت محكمة تونسية بالسجن 14 عاما بحق فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، وذلك بعد إدانته بـ"غسيل أموال".

ووفق راديو موزاييك المحلي، الجمعة: "حكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس (الخميس)، بالسجن 14 عاما في حق فوزي كمون"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

​​​​​​​وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أيدت قرارا سابقا لقاضي التحقيق الأولي بإيقاف كمون وإيداعه السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ"تبييض وغسيل أموال".

وفي 16 فبراير/ شباط 2023، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني في مدينة العوينة بإيقاف كمون.

وبذلك التاريخ، أوقفت السلطات عددا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهما بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، إضافة إلى "تبييض الأموال"، بينما ينفي محامو المتهمين صحة تلك الاتهامات.

وبينما تؤكد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون دون تدخل سياسي، تقول قوى معارضة إن عددا من الملاحقات القضائية تستهدف معارضين ومحامين وناشطين.