الإنتاج الموجه للسوق المحلية ارتفع 4 بالمئة، رغم استمرار انقطاعات التيار في مناطق عدة وانتقادات رئاسية لأسبابها..

تونس تعلن ارتفاع إنتاج الكهرباء 6 بالمئة حتى نهاية مايو 2026 الإنتاج الموجه للسوق المحلية ارتفع 4 بالمئة، رغم استمرار انقطاعات التيار في مناطق عدة وانتقادات رئاسية لأسبابها..

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول



أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 6 بالمئة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك رغم استمرار انقطاعات التيار الكهربائي في مناطق عدة من البلاد.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم (حكومي)، نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الإنتاج الوطني للكهرباء بلغ حتى نهاية مايو/ أيار الماضي 7 آلاف و506 غيغاواط/ساعة، بزيادة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المرصد أن هذا الإنتاج يشمل الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، مقابل 7 آلاف و67 غيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية ارتفع بنسبة 4 بالمئة، فيما غطت واردات الكهرباء، أساسا من الجزائر، نحو 9 بالمئة من احتياجات السوق المحلية حتى نهاية مايو الماضي.

وأوضح أن "الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) حافظت على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى مايو 2026. وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9 بالمائة من إجمالي الإنتاج".

وأشار المرصد إلى تركيب نحو 485 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في القطاع السكني، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية.

كما سجل الطلب الأقصى على الكهرباء تراجعا بنسبة 1 بالمئة، ليبلغ 3 آلاف و182 ميغاواط حتى نهاية مايو، مقابل 3 آلاف و211 ميغاواط خلال الفترة نفسها من عام 2025.

انقطاعات متكررة

ويأتي إعلان ارتفاع إنتاج الكهرباء بعد أيام من انتقاد الرئيس التونسي قيس سعيّد تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتزامنه في مناطق عدة من البلاد، متوعدا بـ"محاسبة المقصرين".

وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها السبت إلى مجمع مياه غدير القلة بمنطقة المرناقية غربي العاصمة تونس، إن "انقطاع الكهرباء في أوقات معينة أمر غير طبيعي".

وأضاف: "انقطاع الكهرباء يحدث في كل دولة، لكن لمدة محدودة، وليس بهذا التواتر وفي مناطق عدة وفي التوقيت نفسه".

وتوعد قائلا: "لا بد من تحمل المسؤولية، وكل من أخل بمسؤوليته يتحمل تبعات إخلالاته".

وبحسب بيانات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تشهد مناطق عدة منذ الثلاثاء الماضي انقطاعات يومية للكهرباء "في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها".

