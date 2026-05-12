تونس تطلع إلى تعزيز التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري في كينيا مع رئيسة البنك أوديل رونو..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعربت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، الاثنين، عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائها في العاصمة الكينية نيروبي، مع رئيسة البنك أوديل رونو، على هامش قمة "إفريقيا إلى الأمام"، التي انطلقت الاثنين، وتستمر يومين، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وأعربت الزنزري عن "تقدير تونس لالتزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو الخاص".

وأكدت "تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك".

ولفتت إلى أن البنك الأوروبي يدعم "مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة".

من جهتها، عبّرت رئيسة البنك الأوروبي عن "ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتحول الرقمي"، وفق المصدر نفسه.

وأضافت أن "مجلس إدارة البنك الأوروبي صادق في شهر فبراير/ شباط الماضي على استراتيجية تونس 2026-2031، لتعزيز أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي".

ومنذ 2012، حتى 2023 استثمر البنك الأوروبي أكثر من 1.9 مليار يورو في 62 مشروعا بأنحاء تونس، في القطاعين العام والخاصّ.