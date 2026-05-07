تونس تتوقع استقبال 12 مليون سائح في 2026 مقابل 11 مليون سائح العام الماضي، وفق وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

توقعت السلطات التونسية، الخميس، أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح في 2026 بعد استقبال البلاد 11 مليون زائر العام الماضي.

أفاد بذلك وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، في تصريح خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون "سوق السفر التونسي".



الفعالية نظمتها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، بمشاركة وفد من المهنيين في هذا القطاع من الجزائر وليبيا، بالعاصمة تونس، وفق مراسل الأناضول.

وقال تقية: "نتوقع أن يتجاوز عدد زوّار تونس عتبة 12 مليون سائح خلال سنة 2026، بعد أن بلغ عددهم 11 مليون سائح خلال سنة 2025".



وأوضح أن الوجهة التونسية ما تزال تحافظ على أهميّة السياحة الشاطئية بفضل امتداد سواحل البلاد على أكثر من 1700 كيلومتر، معتبرا أن هذا الرصيد الطبيعي يستوجب مزيدا من دعم الخدمات وتحسين قدرته التنافسية.

وأفاد بأن زوّار تونس من الجزائر وليبيا، فضلا عن السياحة الداخلية، يشكلون أكثر من 50 بالمئة من الحركة السياحية بالبلاد.

وشدد على أن هذه الأسواق تحظى بعناية وتحسين جودة الخدمات الموجهة إليها، مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية "وصلت في بعض المؤسسات الفندقية إلى تخفيضات بنسبة 55 بالمئة".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال البنك المركزي التونسي، إن العائدات السياحية بلغت 8.09 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال 2025، مقابل 7.59 مليارات دينار (2.63 مليار دولار) في 2024، محققة زيادة 6.5 بالمئة.​​​​​​​