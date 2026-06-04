لتعزيز القدرات العملياتية لجيشها في حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية

تونس تتسلم 48 عربة "هامر" عسكرية من الولايات المتحدة لتعزيز القدرات العملياتية لجيشها في حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت تونس، الخميس، تسلمها 48 سيارة "هامر" من الولايات المتحدة، لتعزيز القدرات العملياتية لجيشها في حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، إنها تسلمت، مساء الأربعاء، بالقاعدة الجوية في العوينة (بتونس العاصمة) 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بزي، وإطارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين.

وأضافت الوزارة أن "هذه العربات ستعزز القدرات العملياتية للجيش الوطني، وتدعم جاهزيته، خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية".

وتابعت أن "هذه الصفقة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما، وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية، والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت تونس تسلمها طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130" من الولايات المتحدة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش التونسي.