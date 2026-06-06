خلال لقاء بين وزير الخارجية التونسي ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يوم من اقتحام محتجين ليبيين رافضين لتوطين المهاجرين مقر البعثة في طرابلس وإغلاقهم مقر مفوضية اللاجئين بالسواتر الترابية

تونس تؤكد دعمها للجهود الأممية في ليبيا خلال لقاء بين وزير الخارجية التونسي ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يوم من اقتحام محتجين ليبيين رافضين لتوطين المهاجرين مقر البعثة في طرابلس وإغلاقهم مقر مفوضية اللاجئين بالسواتر الترابية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الجمعة، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأفاد البيان بأن النفطي، نوه بـ"المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لإعادة الدفع بخارطة الطريق الأممية بمختلف ركائزها".

بدورها، أكدت تيته، "حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع تونس وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين، لدفع مسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية، وتكثيف الجهود الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية شاملة ودائمة تلبّي تطلعات الشعب الليبي".

وتأتي زيارة تيته، إلى تونس عقب اقتحام محتجين ليبيين رافضين لتوطين المهاجرين، الخميس، مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غربي العاصمة طرابلس، وإغلاقهم مقر مفوضية اللاجئين بالسواتر الترابية.



وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويترأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969- 2011).