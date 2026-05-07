تونس.. تأييد حكم بسجن رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف 4 سنوات

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أقرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق رئيس ائتلاف الكرامة المعارض المحامي سيف الدين مخلوف، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الخميس، عن مصدر قضائي قوله إن "الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الأربعاء إقرار الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه 4 سنوات".

وأضاف المصدر أن مخلوف، وهو نائب سابق بالبرلمان المنحل ورئيس ائتلاف الكرامة، كان قد حوكم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية رفعها ضده نقابي أمني اتهمه فيها "بالتخابر مع جهات أجنبية وفق ما ورد في ملف القضيّة والأبحاث".

وأوضحت الوكالة أن مخلوف اعترض على الحكم الغيابي، ليصدر بحقه لاحقا حكم حضوري بالسجن 4 سنوات، قبل أن يستأنفه، فيما قضت المحكمة الأربعاء بإقرار الحكم الابتدائي.

وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة سنة ونصف بحق مخلوف في قضية "التطاول على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات عددا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهما بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، إضافة إلى "تبييض الأموال"، بينما ينفي محامو المتهمين صحة هذه الاتهامات.

وبينما تؤكد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون دون تدخل سياسي، تقول قوى معارضة إن عددا من الملاحقات القضائية تستهدف معارضين ومحامين وناشطين.