تونس بذكرى النكبة: آن الأوان لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة بيان لوزارة الخارجية التونسية في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة "دون تأخير".

جاء ذلك في بيان للوزارة، في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.

واستحضرت الوزارة "مسيرة كفاح الشّعب الفلسطيني الأبيّ وصموده البطولي ضد غطرسة سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الغاشم، من أجل تحقيق تطلّعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة في ظلّ دولة مستقلّة وذات سيادة".

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني الشقيق يُواجه بمفرده غطرسة وطُغيان الكيان المحتّل، ووحشيّة ترسانته العسكرية، أمام صمتٍ مريبٍ للمجتمع الدولي".

وشددت على أن "فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي، وباعتراف ما يناهز الـ150 دولة، وآن الأوان لمنحها حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، دون مزيد من المماطلة والتأخير".

الخارجية التونسية، جددت "دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرّف والذي لا يسقط بالتقادم، وتؤكّد على موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وحلت، الجمعة، الذكرى 78 لـ"النكبة"، وهي المصطلح الذي يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948 بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بحقهم وهجرتهم من ديارهم.

وتحل ذكرى النكبة هذا العام بينما تواصل إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.