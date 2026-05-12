تونس.. العجز التجاري يسجل 2.62 مليار دولار في 4 أشهر مقابل 2.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي..

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أظهرت بيانات تونسية عجز الميزان التجاري بـ 2.62 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 2.54 مليار دولار في المدة المماثلة من العام الماضي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في بيان الثلاثاء، إن العجز التجاري بلغ 2.62 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026، مقابل 2.54 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2025.

وأوضح أن صادرات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 ارتفعت بـ9.5 بالمئة، لتصل إلى 7.9 مليارات دولار مقابل 7.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2025.

بينما سجلت الواردات نسبة زيادة قدرها 7.9 بالمئة وبلغت 10.52 مليارات دولار مقابل 9.25 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبالعام 2025 حقق الاقتصاد التونسي نموّا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بـ1.4 بالمئة بالعام 2024، وفق معطيات نشرها المعهد التونسي للإحصاء منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وتعاني تونس خلال السنوات الأخيرة من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022، والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ فبراير.