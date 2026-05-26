تونس.. الإفراج عن النائب أحمد السعيداني بموجب عفو رئاسي

أفرجت السلطات التونسية، الثلاثاء، عن النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني، بموجب عفو رئاسي.

ونقل راديو "موزاييك" المحلي عن المحامي يحيى الصغيري، عضو هيئة الدفاع عن السعيداني، قوله: "تم الإفراج عن موكلي في إطار العفو الرئاسي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد عفوا رئاسيا يقضي بالإفراج عن 1187 سجينا، إضافة إلى 187 سجينا آخرين بشروط".

وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة تونسية بتأييد حكم ابتدائي يقضي بسجن السعيداني 8 أشهر، وهو النائب عن كتلة "الخط الوطني السيادي"، والموقوف منذ فبراير/ شباط الماضي، بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصالات"، وفق إعلام محلي.

وكان السعيداني قد انتقد عبر منصات التواصل الاجتماعي زيارات الرئيس قيس سعيّد إلى عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبينما يتهم ناشطون تونسيون السلطات بالتدخل في شؤون القضاء، تنفي الحكومة ذلك وتؤكد استقلالية القضاء.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان السابق وتغيير الدستور، وهي خطوات تعتبرها المعارضة "انقلابا على الدستور".

أما سعيّد فيؤكد أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة"، مشددا في أكثر من مناسبة على عدم المساس بالحريات والحقوق.