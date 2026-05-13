تونس ..افتتاح الملتقى الـ15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية بالتعاون بين جيش الطيران التونسي والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

افتتح في العاصمة التونسية، الأربعاء، الملتقى الـ15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية، بالتعاون بين جيش الطيران التونسي والقيادة الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وقال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، خلال إشرافه على افتتاح الملتقى، إن "تنظيم الملتقى يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، والدفع بالتعاون العسكري بينها، اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية (رسمية).

وشدد الوزير السهيلي، على أن أمن واستقرار القارة الإفريقية "يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة".

واعتبر أن الملتقى "لا يمثل مجرد لقاء تقني، بل يعد منصة استراتيجية لبحث سبل تطوير التعاون الإفريقي، وتعزيز القدرات العسكرية بما يواكب التحولات المتسارعة والتحديات الراهنة".

وأوضح السهيلي، أن المنتدى يمثل مناسبة هامة للتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالواقع الميداني لجيوش الطيران الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية وتحديث الأساطيل الجوية وتطوير أساليب التكوين والتدريب.

وتابع: "كما يتناول توظيف الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات لتطوير منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات مع التركيز على مجالي الفضاء والأمن السيبراني".



وأشار الوزير التونسي، إلى دعم الشركاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، للجهود الإفريقية في هذا المجال.



ودعا إلى مزيد من ترسيخ التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل بما يخدم أمن واستقرار القارة.

من جهته، قال رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق أول محمد الحجام، في كلمة له، إن "هذا الملتقى من شأنه أن يوفر المستلزمات الأساسية لضمان مواكبة الواقع الجديد ورهاناته الحالية والمرتقبة وحسن مواجهة التحديات والتهديدات المحدقة بأمن واستقرار القارة الإفريقية وسلامة أجوائها الوطنية"، وفق الوكالة التونسية.

وأضاف الحجام، أن المنتدى الذي ينعقد تحت عنوان "تنشيط دور جيوش الطيران الإفريقية على المستوى العملياتي"، يرتكز أساسا على أهمية التدريب والتكوين، وأن تحقيق أهدافه يمر حتما عبر تطوير وتعزيز آليات عمل جمعية قادة جيوش الطيران الإفريقية ومدى مساندة ودعم شركائها الاستراتيجيين في هذا المجال.

جدير بالذكر أن العاصمة الزامبية لوساكا استضافت الدورة الـ14 للملتقى خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط 2025.

