تونس.. إضراب لمحامين بمحاكم 5 ولايات لتحقيق مطالب مهنية الولايات هي بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة شمالي البلاد، وفقا لتصريح رئيس فرع المحامين ببنزرت زياد بن صولة للأناضول، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

نفذ محامو 5 ولايات بشمال تونس، الخميس، إضرابا عاما عن العمل للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية، وفق قيادي نقابي.

وقال رئيس فرع المحامين ببنزرت، التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) زياد بن صولة: "نفذنا اليوم (الخميس) إضرابا شمل 5 ولايات شمالي البلاد، هي: بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة".

وأضاف بن صولة، للأناضول: أن "الإضراب يأتي لتحقيق مطالب مهنية مثل تحسين ظروف العمل وإصلاح صندوق التأمين للمحامين".

وتابع أن "الإضراب التزم به كافة المحامين في الولايات الخمس كما عقدنا تجمعا عاما أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت صباح الخميس".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات بشأن ما جرى تداوله عن إضراب محامين، الخميس.

والثلاثاء، نفذ مئات المحامين إضرابا عن العمل أمام محكمة العاصمة تونس في أول أيام سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على "تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية"، بحسب عدد منهم.

وتتمثل أهم مطالب المحامين في "إصلاح مرفق العدالة، وتحسين ظروف العمل في المحاكم وإصلاح البنية التحتية المهترئة في المحاكم وإصلاح صندوق تقاعد المحامين"، فيما لم تعلق الحكومة على هذه المطالب.

وسبق أن أعلنت هيئة المحامين عزمها تنفيذ سلسلة إضرابات بدأت في 19 مايو/أيار الجاري، وتُختتم بإضراب وطني في 18 يونيو/حزيران المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ"تجاهل السلطة لمطالبها المهنية".

والاثنين، أعلنت وزارة العدل استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، رغم إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة إضرابات تبدأ الثلاثاء.