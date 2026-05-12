وإعلان التضامن مع القاهرة مع تواجد بحارة مصريين على متنها، وفق مواقف رسمية رصدتها "الأناضول"، صادرة عن قطر والإمارات والبحرين والأردن..

"تهديد خطير للملاحة".. إدانات عربية لاختطاف ناقلة نفط قرب الصومال وإعلان التضامن مع القاهرة مع تواجد بحارة مصريين على متنها، وفق مواقف رسمية رصدتها "الأناضول"، صادرة عن قطر والإمارات والبحرين والأردن..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت دول عربية، الثلاثاء، تضامنها مع القاهرة إثر اختطاف ناقلة نفط قرب سواحل الصومال، على متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكدين إدانتهم لهذا الحادث باعتباره "انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية".

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها "الأناضول"، صادرة عن قطر والإمارات والبحرين.

والاثنين، أكدت الخارجية المصرية، في بيان، اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها بمقديشو بالعمل على سرعة الإفراج عنهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية في 2 مايو/أيار الجاري عن اختطاف السفينة من قبل قراصنة صوماليين، على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا.

** قطر

أدانت قطر في بيان للخارجية الثلاثاء، "حادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحّارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية".

وأكدت أن ذلك "يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية".

وأعربت قطر عن "التضامن الكامل مع مصر وذوي البحارة، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع عملية الإفراج عنهم.".

ودعت إلى "تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار إقليميا وعالميا".

** الإمارات

وأدانت الإمارات في بيان للخارجية، حادث اختطاف ناقلة النفط، مؤكدة أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية".

كما أكدت تضامنها مع مصر وأسر وذوي البحارة المختطفين، ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم.

وشددت على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية.

ولفتت إلى أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية".

** البحرين

من جانبها أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان: "تعرب المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية، وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين، واقتيادها قسرا إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونتلاند".

واعتبرت المنامة ذلك "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بأمن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة".

وأكدت الوزارة "تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لضمان سلامة البحارة المصريين والإفراج عنهم فورا".

ودعت البحرين "المجتمع الدولي والسلطات المعنية إلى التحرك العاجل والمنسق لإنهاء هذا الحادث الإجرامي، وضمان عودة البحارة إلى ذويهم سالمين، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون الدولي، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية المدنيين، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

** الأردن

بدوره أدان الأردن حادث اختطاف ناقلة النفط معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية".

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان تضامن المملكة الكامل مع مصر، لتواجد بحارة مصريين على متن ناقلة النفط المخطوفة.

وفي 2 مايو الجاري، أعلن خفر السواحل في اليمن، في بيان اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) واقتاديها نحو الصومال، مشيرا إلى أن الناقلة التي على متنها 12 مصريا وهنديا وتحمل 2800 طن من الوقود.

وشهدت السواحل الصومالية نشاطا واسعا لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن تتراجع لسنوات، لتعود مجددا للظهور منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.