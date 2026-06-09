تنظمها الأناضول.. انطلاق "قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب - حلب"

غازي عنتاب / بيبرس جان / الأناضول

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في ولاية غازي عنتاب التركية بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وتعقد فعاليات القمة ليوم واحد في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

وبدأت القمة بعرض فيلم عن العلاقات التاريخية بين مدينتي غازي عنتاب التركية وحلب السورية، وموقعهما الجغرافي على طريق الحرير والفرص والإمكانات التي تنتظرهما.

ومن المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

كما تلقي رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين كلمة، تليها كلمة لوالي غازي عنتاب كمال تشبر.

وخلال القمة تعقد جلسة بعنوان: "آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا" يشارك فيها الوزيرين بولاط والشعار ويديرها رئيس تحرير قسم الأخبار الاقتصادية والمالية في الأناضول سيرهاد آقكان.

كما تعقد جلسة مع سفير أنقرة لدى دمشق نوح يلماز، يسلط الضوء خلالها على العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتجددة بين البلدين، إضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وتعقد جلسة بعنوان "الفرص والإمكانات في المرحلة الجديدة" يشارك فيها كل من رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان أونفردي، ورئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد طونجاي يلديريم، ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم.

ويدير الجلسة مدير منطقة غازي عنتاب بوكالة الأناضول كرم قوجالار، وتبحث الأهمية الاستراتيجية لخط غازي عنتاب-حلب في الاقتصاد والتجارة.

أما الجلسة الختامية للقمة فتعقد بعنوان "مرحلة جديدة في الإنتاج والتصدير والجمارك" ويشارك فيها مدير عام الجمارك بوزارة التجارة التركية مصطفى غوموش، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية في غازي عنتاب جنكيز شيمشك، ورئيس اتحادات مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول مته أقجان.

ويدير الجلسة الختامية مديرة الأخبار الاقتصادية بوكالة الأناضول مروة أوزلم تشاقير.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

