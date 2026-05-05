تمرين أمني قطري فرنسي يحاكي سيناريو لمكافحة الإرهاب حسب ما أعلنته قوة الأمن الداخلي القطرية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قطر، الثلاثاء، إجراء تمرين أمني مع فرنسا تضمن تطبيق سيناريو متكامل لعمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت قوة الأمن الداخلي القطري في بيان عبر منصة شركة إكس الأمريكية: نفذت الوحدة الخاصة (لفداويه) تمرينا مشتركا مع وحدة "GIGN" (التدخل السريع) الفرنسية.

وأضافت أن التمرين "تضمن تطبيق سيناريو متكامل لعمليات مكافحة الإرهاب".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن تاريخ أو مكان إجراء التمرين.

وجاء التمرين في إطار اتفاقية وقعتها قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) والدرك الوطني الفرنسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب، حسب البيان.