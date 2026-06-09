تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي بتهمة تنفيذ مهام أمنية لصالح إيران

القدس / الأناضول

أعلنت تل أبيب، الثلاثاء، اعتقال إسرائيلي بتهمة "تنفيذ مهام أمنيّة لصالح المخابرات الإيرانية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "توقيف رعنان أوحانا، 44 عامًا من سكان مدينة حيفا (شمال)، في مايو/ أيار 2026، بتهمة تنفيذ مهام أمنيّة لصالح المخابرات الإيرانية".

وأضافت أن التحقيقات "أظهرت أن أوحانا تواصل مع عناصر إيرانية تظاهرت بتقديم عروض تجاريّة، ونفذ مهام تصوير في مناطق حساسة، مقابل مبالغ بالعملة الرقميّة، مدركًا أنه يتعامل مع عميل أجنبيّ".

وتابعت: "قُدم هذا الصباح، تصريح ادعاء ضد أوحانا للمحكمة المركزية في حيفا، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام وشيكة".

وكانت الشرطة أعلنت في السنوات الأخيرة اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين لجمع معلومات وتصوير مواقع ومراقبة شخصيات مقابل المال.

يأتي ذلك بينما تقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان، تصر إيران على أن يشمل لبنان.

