بحسب مواقف رصدتها الأناضول صادرة عن السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي

"تقوض جهود الاستقرار".. رفض عربي لتجدد هجمات إيران على الكويت (محصلة) بحسب مواقف رصدتها الأناضول صادرة عن السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي

إسطنبول / الأناضول

رفضت السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي، تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت، معتبرة ذلك "تصعيدا مرفوضا وتقويضا لجهود الاستقرار الحالية في المنطقة".

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول صادرة عن السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي

** السعودية

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت".

وشددت المملكة على "رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

** الإمارات

وأدانت الإمارات بأشد العبارات "الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها".

** مجلس التعاون الخليجي

بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف الكويت".

وأكد المجلس الذي يضم في عضويته كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر أن "هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول".

وعد المجلس تلك الاعتداءات "انتهاكا سافرا لسيادة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة".

وشدد على أن "مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجا إيرانيا مرفوضا، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار".

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

** اتهامات كويتية لإيران

وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت الكويت إيران بشن هجمات جديدة عليها، مؤكدة حقها في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها.

وحذرت الخارجية الكويتية من أن هذه الاستهدافات تقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

ويُعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها الخميس التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات "معادية" لم يذكر مصدرها أيضاً.

لكن لاحقا اتهمت الخارجية الكويتية إيران، التي أعلن الحرس الثوري فيها استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم فجر الخميس على مدينة بندر عباس جنوبي إيران، دون أن يذكر مكان القاعدة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات من إيران، في إطار ردها على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت منشآت مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.