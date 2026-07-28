تفجير إسرائيلي ضخم في مجدل زون جنوب لبنان

بيروت/ نعيم برجاوي / الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تفجيرًا ضخمًا في بلدة مجدل زون بقضاء صور، جنوبي لبنان، في انتهاك جديد لاتفاق "صيغة الإطار" الموقّع بين لبنان وإسرائيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة مجدل زون الواقعة جنوب مدينة صور الساحلية.

ولم تورد الوكالة مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار، أو ما إذا أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتقع بلدة مجدل زون ضمن المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاءً منها في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر على الحدود.

ويأتي ذلك رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقّع بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/حزيران الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تُعد زوطر الغربية إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و332 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.