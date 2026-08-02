تفجيرات إسرائيلية في بنت جبيل وتحليق فوق بيروت والضاحية

إسطنبول/ الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأحد، تفجيرات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، فيما حلق طيران مسيّر فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)، سُمع صداها في مناطق جنوبية عدة".

كما أفادت بأنه "سُمعت بعد منتصف الليل أصوات تفجيرات معادية في محيط بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل".

وأشارت الوكالة أيضا إلى تحليق طيران مسيّر إسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

ورغم توقيع تل أبيب وبيروت، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، فإن إسرائيل تواصل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و236 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



وينص اتفاق "صيغة الإطار" على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.