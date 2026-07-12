جاءت التعازي في بيانات رسمية رصدتها "الأناضول" صادرة عن مصر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والأردن، وسوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، ومجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي..

تعاز عربية وإعلان حداد إثر وفاة أمير قطر السابق جاءت التعازي في بيانات رسمية رصدتها "الأناضول" صادرة عن مصر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والأردن، وسوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، ومجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي..

إسطنبول/ الأناضول

توالت التعازي العربية على مستوى الدول والمنظمات، في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وجاءت التعازي في مواقف رسمية، رصدتها "الأناضول"، صادرة عن مصر والإمارات والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والأردن، وسوريا، وفلسطين.

كما صدرت التعازي عن ليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي.

وأشادت قيادات عربية بدور الأمير الراحل في دعم العمل العربي والقضايا الإقليمية، داعية له بالرحمة ولذويه وللشعب القطري بـ"الصبر والسلوان".

** مصر

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه إلى قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة أمير قطر السابق، معربا عن مواساته في هذا المصاب، وفق بيان للرئاسة المصرية.

** الإمارات

من جانبه، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، إنه يتقدم بـ"خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

** الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بإعلان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج، ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام"، بعد وفاة أمير قطر السابق.

** سلطنة عمان

بدوره، بعث السُّلطان العماني هيثم بن طارق برقيةَ تعزية ومواساة إلى أمير قطر في وفاة والده، أعرب فيها عن تعازيه لأمير قطر والشعب القطري في هذا المصاب "الجلل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

** لبنان

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان، إن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة ولبنان والعالم العربي"، معربا عن تعازيه للأمير والشعب القطري.

كما توجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "بأحرّ التعازي إلى دولة قطر، قيادة وشعباً، بوفاة الأمير الوالد".

وقال في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "الراحل سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدّمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد".

** العراق

وفي سياق متصل، بعث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي برقية تعزية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته للقيادة القطرية والحكومة والشعب القطري، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

** الأردن

كما قدم ملك الأردن عبدالله الثاني عبر حسابه على منصة "إكس" الأمريكية، تعازيه ومواساته إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في وفاة والده.

** سوريا

من جانبه، قدم الرئيس السوري أحمد الشرع، تعازيه إلى أمير قطر وحكومتها وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنها تعرب عن تعازيها ومواساتها إلى أمير وحكومة وشعب دولة قطر، بوفاة الأمير السابق.

** فلسطين

وعزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمير تميم بن حمد آل ثاني برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووصف عباس الأمير الراحل بأنه " المؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير، الذي أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة، وحمل هم الأمة والدفاع عن قضاياها، وأولى القضية الفلسطينية جل دعمه ومناصرته".

** ليبيا

بدوره، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم بتعازيه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة قطر وشعبها.

** السودان

من السودان، تقدم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بخالص التعازي إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

**اليمن

ومن اليمن، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تعزية بوفاة أمير قطر السابق، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفادت الوكالة بأن العليمي تقدم بتعازيه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة قطر وشعبها، معربا عن حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

** الصومال

وتقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتعازيه ومواساته إلى أمير دولة قطر والشعب القطري، بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

** مجلس التعاون الخليجي

​وفي السياق، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أمير قطر وإلى أسرة آل ثاني وإلى حكومة وشعب دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد أن "الفقيد كان أحد القادة الذين أسهموا بإخلاص وحكمة في نهضة دولة قطر، وما شهدته من تطور وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة".

ولفت إلى أنه "كان له دور بارز في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية وحدة الصف الخليجي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.".

** البرلمان العربي

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن تعازيه ومواساته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله.

وقال اليماحي إن "الفقيد، رسّخ دعائم التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والدفاع عنها، تاركًا إرثًا سياسيًا وتنمويًا بارزًا على المستويات الخليجية والعربية والدولية".

** حداد 4 أيام

وصباح الأحد، أعلنت قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أفاد الديوان الأميري في بيان بأن الصلاة على الأمير الراحل ستقام بعد صلاة المغرب، الأحد، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل أن مواراة جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.

وأشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 إلى 08:30 ت.غ)، وخلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

وفي وقت لاحق، أعلن الديوان الأميري الحداد العام في البلاد مدة أربعة أيام اعتبارا من الأحد، وتعطيل العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من يوم غد الاثنين، على أن تُنكس الأعلام طوال مدة الحداد.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وسلم مقاليد الحكم في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.