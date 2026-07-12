جاء التعازي في بيانات صادرة عن قادة لبنان ومصر والعراق وليبيا والسودان والإمارات والصومال

تعاز عربية في وفاة أمير قطر السابق جاء التعازي في بيانات صادرة عن قادة لبنان ومصر والعراق وليبيا والسودان والإمارات والصومال

إسطنبول / الأناضول

توالت برقيات تعزية عربية بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

جاء التعازي في بيانات صادرة عن قادة لبنان ومصر والعراق وليبيا والسودان والإمارات والصومال.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان، إن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة ولبنان والعالم العربي".

وأعرب عن تعازيه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري.

كما توجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "بأحرّ التعازي إلى دولة قطر، قيادة وشعباً، بوفاة الأمير الوالد".

وقال في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "الراحل سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدّمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد".

كما قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه إلى قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته في هذا المصاب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبعث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي برقية تعزية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته للقيادة القطرية والحكومة والشعب القطري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن الزيدي دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري الصبر والسلوان.

بدوره، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة قطر وشعبها، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إنه يتقدم بـ"خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

ومن السودان، تقدم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بخالص التعازي إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "بأصدق التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، وإلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الشعب القطري الشقيق"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.