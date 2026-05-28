تعازي دولية وأممية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي (محصلة) في بيانات صادرة عن السعودية وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفرنسا..

اليمن /الأناضول

قدمت عدة دول والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، تعازيها إلى اليمن بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عن عمر يناهز 80 عاما.

وبوقت سابق اليوم، نعت الرئاسة اليمنية هادي الذي توفي الخميس في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.

ونقل موقع المصدر أونلاين (يمني خاص) عن مصدر حكومي (لم يسمّه) قوله، إن هادي توفي في أحد مشافي الرياض بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن وفاة هادي جاءت إثر معاناته من مشاكل صحية في القلب، وأنه اعتاد السفر سنويًا بشكل غير معلن إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة الحالة في أحد المشافي بمدينة كليفلاند الأمريكية.

**السعودية

وبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التعازي إلى اليمن وشعبه بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وزارة الخارجية السعودية على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال البيان إن الملك سلمان وولي عهده تلقيا "ببالغ الحزن وعظيم الأسى" نبأ وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وأعربا "عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق".

وأكد الملك سلمان وولي عهده "وقوف المملكة وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم".

**سلطنة عمان

بدوره، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأعرب سلطان عمان "عن خالص تعازيه وصادق مواساته للعليمي، وللشعب اليمني الشقيق".

**الكويت

وفي الكويت، بعث أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ودعا أمير الكويت أن "يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم العليمي والشعب اليمني الشقيق وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء".

**الولايات المتحدة

وقدمت السفارة الأمريكية لدى اليمن "أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الرئيس اليمني السابق هادي، وإلى الشعب اليمني كافة، في هذا المصاب الأليم".

وقالت السفارة في بيان" لقد تولى الرئيس هادي مسؤولية قيادة بلاده في منعطف تاريخي بالغ الصعوبة والتعقيد، وجسّد حرصه على أمن اليمن واستقراره، ومساعيه لتجنيب البلاد ويلات الصراع الداخلي، إخلاصه وتفانيه من أجل أبناء الشعب اليمني".

**الأمم المتحدة

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن خالص تعازيه في وفاة هادي.

وقال غروندبرغ، في بيان مقتضب، إن الرئيس هادي كرس سنوات طويلة لخدمة اليمن، وقاد البلاد خلال العديد من المحطات المفصلية.

**الاتحاد الأوروبي

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن خالص تعازيه في وفاة عبد ربه منصور هادي، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية.

وفي بيان صادر عن بعثته لدى اليمن، تقدم الاتحاد الأوروبي بصادق المواساة إلى أسرة الراحل وذويه والشعب اليمني.

**بريطانيا

السفارة البريطانية لدى اليمن أعربت عن حزنها لوفاة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي حسابها على منصة إكس الأمريكية تقدمت السفارة" بخالص التعازي إلى أسرة هادي وإلى الشعب اليمني في هذا الوقت".

**ألمانيا

من جانبه، قدم السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر "خالص التعازي" في وفاة الرئيس السابق.

وفي حسابه على منصة إكس أعرب السفير الألماني عن "أعمق مشاعر المواساة لأسرته الكريمة وللشعب اليمني".

**فرنسا

وقدمت السفارة الفرنسية لدى اليمن خالص تعازيها ومواساتها في وفاة هادي.

وقالت السفارة في بيان عبر منصة إكس إن هادي خدم بلاده خلال إحدى أكثر الفترات حساسية وتعقيداً في تاريخها الحديث.

وتابعت" قلوبنا مع عائلته ومع كافة أبناء الشعب اليمني في هذا المصاب الأليم".

**روسيا

أعربت السفارة الروسية لدى اليمن "عن تعازيها الصادقة لأقارب وأصدقاء وأفراد عائلة الرئيس السابق الراحل عبدربه منصور هادي".

وأضافت، في بيان، أن هادي شغل "مناصب عسكرية وسياسية رفيعة المستوى وعالية في فترة صعبة للشعب اليمني وبالطبع ترك بصمته على تاريخ البلاد".

وكان هادي تقلد منصب رئيس الجمهورية في العام 2012 خلفا للرئيس علي عبد الله صالح (قتل على يد الحوثيين بالعام 2017)، حتى تنحيه عن السلطة في أبريل /نيسان 2022 حينما سلم مقاليد الحكم إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة أشخاص آخرين.

ويعد هادي أحد أبرز الساسة اليمنيين في العصر الحديث، وسبق أن عمل لسنوات عديدة نائبا لرئيس الجمهورية في عهد علي عبدالله صالح.

ومن المقرر أن تقام الصلاة على جثمان هادي ستقام عصر يوم غد الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، فيما سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العود، حسب بيان لأسرة الرئيس السابق.