حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة و"حزب الله"

تصعيد على لبنان.. 18 قتيلا بـ100 هجوم إسرائيلي و"حزب الله" يرد 8 مرات (إحصاء) حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة و"حزب الله"

إسطنبول/ الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 هجوم على لبنان، الخميس، ما أسفر عن 18 قتيلا و39 جريحا على الأقل، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

في المقابل، رد "حزب الله" بـ8 عمليات هجومية على أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان، قال إنها استهدفت دبابتين، وجرافة عسكرية، ومركزا قياديا، فضلا عن 3 تجمعات لجنود وآليات عسكرية.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة و"حزب الله" في لبنان، حتى الساعة 18:30 تغ.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين إسرائيل و"حزب الله"، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجيرات واسعة لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية الخميس:

غارات جوية (طيران حربي ومسير):

قتيلان بغارة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال بقضاء صور.

5 قتلى وجريحان بالغارة على بلدة حبوش بقضاء النبطية.

3 قتلى بينهم طفلة و19 إصابة بغارة على منزل في بلدة حاروف بالنبطية.

قتيل وعدد غير محدد من المصابين بـ3 غارات على مدينة النبطية أدت لدمار واسع في المنازل والمحال التجارية.

قتيل بغارة على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية دمرت مبنى.

3 قتلى بينهم طفل و 15 جريحا بغارة على بلدة الدوير بقضاء النبطية.

قتيل وعدد غير محدد من المصابين بغارة على منزل في بلدة عين بعال.

قتيل بغارة استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدة بريقع بقضاء النبطية.

قتيل بغارة استهدفت شاحنة قرب محطة صفا على طريق ميفدون بقضاء النبطية.

مصابان بغارة على منطقة تول بقضاء النبطية استهدفت فريق دفاع مدني وأدت إلى تضرر سيارة إسعاف.

مصاب باستهداف دراجة نارية ببلدة الدوير.

مصاب جراء غارة على بلدة جويّا بقضاء صور.

عدد غير محدد من المصابين في غارة على ساحة بلدة الدوير أسفرت عن تدمير عدد من المنازل وأضرار في مسجد ومحال تجارية.

عدد غير محدد من المصابين بغارة استهدفت فريق دفاع مدني في بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون.

استهداف فريق دفاع مدني في بلدة عدشيت بقضاء النبطية أثناء إجلاء مصاب.

وإضافة إلى ما سبق، نفّذ الجيش الإسرائيلي 63 غارة أخرى شملت:

23 غارة بقضاء النبطية استهدفت مفترق النميرية على أوتوستراد كفروة - زفتا، ومنطقة بين بلدتي كفروة وزفتا، مجرى وادي حبوش، مدينة النبطية (3 غارات)، وبلدات: الدوير (3 غارات)، زوطر الشرقية (غارتان)، زبقين (غارتان)، زوطر الغربية، أرنون، حبوش، القصيبة، قاقعية الجسر، كفرصير، حاروف، كفررمان، تول، ومجرى النهر بين بلدتي حومين الفوقا ودير الزهراني.

ودمرت بعض تلك الغارات أو ألحقت أضرارا بعشرات المنازل والمحال التجارية.

10 غارات في قضاء صور استهدفت بلدات: صديقين (3 غارات)، زبقين (غارتان)، رشكنانية، جبال البطم، حناوية، دير كيفا، المجادل.

17 غارة بقضاء مرجعيون تركزت في بلدات دبين (9 غارات)، بلاط (5 غارات شملت استهداف سيارة)، الصوانة (3 غارات). وتسببت إحدى الغارات على دبين في اندلاع حريق داخل منزل وهنغار (حظيرة).

11 غارة بقضاء بنت جبيل، طالت طريق عام خربة سلم – قلاوية، وبلدات: حاريص (غارتان)، حداثا، الطيري، كفرا، ياطر، بئر السلاسل، برعشيت، برج قلاوية وحداثا.

غارة على أطراف بلدة أرزي بقضاء صيدا.

غارة على خراج بلدة السريرة بقضاء جزين.

قصف مدفعي:

9 هجمات بقضاء بنت جبيل تركزت على بلدات: الغندورية (هجومان)، شقرا، برعشيت، فرون، قلاوية، برج قلاوية، عيتا الشعب، رامية.

6 هجمات بقضاء النبطية استهدفت حرج علي الطاهر، وبلدات: حبوش، دير الزهراني، الكفور.

هجومان بقضاء صور على بلدتي زبقين وصريفا.

هجوم في قضاء مرجعيون على منطقة وادي الحجير.

عمليات تفجير:

تفجير في بلدة البياضة بقضاء صور.

عمليات تمشيط:

رمايات رشاشة على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية بقضاء بنت جبيل.

تحليق طيران:

تحليق طائرة استطلاع مسيّرة في أجواء مدينة صور وصولا إلى أجواء الشبريحا.

تحليق طيران مسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.

إنذارات بالإخلاء:

إنذار بالإخلاء لسكان بلدتي دير الزهراني وحبوش بقضاء النبطية.

** هجمات "حزب الله":

من جانبه، أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 8 هجمات بالمسيرات والمدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب، في عدة بيانات، أن مقاتليه استهدفوا جرافة عسكرية في بلدة دير سريان، ودبابتي ميركافا في بلدتي البياضة وبنت جبيل، ومنصة قبة حديدية قرب موقع جل العلام، ومركزا قياديا في بلدة البياضة.

إضافة إلى 3 تجمعات لجنود وآليات في بلدتي شمع ودير سريان ومنطقة مثلث علمان - القصير.

وقال إن هجماته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين".

وخلال الأسابيع الماضية، أصبحت المسيرات التي يطلقها "حزب الله" على الجنود الإسرائيليين المتوغلين في جنوب لبنان والتي تعمل بتقنية الألياف الضوئية مصدر قلق لتل أبيب، حيث اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تهديدا رئيسيا" لصعوبة رصدها، ودعا الجيش إلى التصدي لها.

** ادعاءات إسرائيلية

بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل أكثر من 220 عنصرا من "حزب الله" في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وقبيل هجمات له الخميس، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى اللبنانيين في بلدات وقرى دير الزهراني وبفروة وحبوش بإخلاء منازلهم والابتعاد عن هذه القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا موسعا على لبنان، خلف 2727 قتيلا و8438 جريحا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قائلا إن تل أبيب لن تهاجم لبنان بعد ذلك، ولاحقا، أُعلن تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع إضافية.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.