تصعيد إسرائيلي على لبنان.. 29 قتيلا بـ84 هجوما و"حزب الله" يرد 12 مرة (إحصاء) حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة والحزب في لبنان حتى الساعة 21.40 تغ، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، 84 هجوما متنوعا على لبنان، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 33 آخرين، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة.

في المقابل، رد "حزب الله" عبر 12 هجوما على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 4 دبابات ومدفعا ذاتي الحركة وآلية هامر، و5 تجمعات لجنود، فضلا عن إسقاط مسيّرة.

بينما أقر الجانب الإسرائيلي بمقتل أحد العسكريين وإصابة 15 آخرين جراء هجومين للحزب.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة و"حزب الله" في لبنان، وبيانات للجيش الإسرائيلي وتقارير إعلام عبري حتى الساعة 19:10 تغ.

فيما قالت الوكالة اللبنانية، إن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي استهدف بأكثر من 70 غارة قضاءي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وفي 17 أبريل/ نيسان، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية، الخميس:

** جنوب لبنان

غارات جوية:

• مقتل 6 أشخاص جراء استهداف مدنيين قرب مقبرة بلدة زبدين بقضاء النبطية.

• مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان وسيدة، وإصابة 9 آخرين، بينهم 3 أطفال و4 نساء، جراء غارة على بلدة جبشيت بقضاء النبطية.

• مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 نساء، وإصابة 13 آخرين، بينهم 5 أطفال و4 نساء، جراء غارة على بلدة تول بقضاء النبطية.

• مقتل شخصين جراء غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة بستيات بقضاء صور.

• مقتل شخصين وإصابة شخص جراء غارة على بلدة قانا بقضاء صور.

• مقتل شخصين وإصابة شخص جراء غارة على بلدة الشهابية بقضاء صور.

• مقتل 4 أشخاص (بينهم أب وابنه) جراء غارة جوية على بلدة الحنية بقضاء صور، فيما لا يزال مصير أحد الأشخاص مجهولا.

• مقتل شخص وإصابة اثنين جراء غارة على منزل في بلدة تول بقضاء النبطية.

• مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص، بينهم طفل، جراء غارة على بلدة حاروف بقضاء النبطية.

• مقتل شخص جراء غارة على منزل بحي الجامعات في مدينة النبطية بقضاء النبطية.

• مقتل شخص جراء غارة استهدفت سيارة في بلدة قلاوية بقضاء بنت جبيل.

• مقتل نائب رئيس بلدية جناتا أحمد الحسيني جراء غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي معروب والحميري بقضاء صور.

• إصابة شخصين جراء غارة على بلدة دبين بقضاء مرجعيون.

• إصابة شخص جراء استهداف دراجة نارية في بلدة صريفا بقضاء صور.

• إصابة جراء استهداف بمسيّرة لدراجة نارية عند مدخل حي المسلخ في مدينة النبطية بقضاء النبطية.

• انهيار منزل إثر غارة على بلدة الحنية بقضاء صور، فيما لا يزال مصير عائلة مكونة من 3 أفراد مجهولا.

• تدمير منزل بمحيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقا بقضاء النبطية ما ألحق أضرارا كبيرة بالمستشفى.

• تنفيذ 27 غارة بقضاء صور استهدفت بلدات: قانا، الكنيسة، مجدل زون، الحميري، معروب، باريش، أرزون (غارتان)، البازورية (3)، دير كيفا (2)، حاريص، الشهابية، القليلة، برج الشمالي، ومنطقة وادي جيلو، إضافة إلى استهداف 4 دراجات نارية في بلدات الشهابية وصريفا والبازورية (4 غارات) وطريق "العامرية – المنصوري"، وسيارة على طريق عام البازورية.

• تنفيذ 12 غارة بقضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: تبنين كفردونين، كفرا، برعشيت، حاريص، السلطانية، قلاويه (غارتان)، بيت ياحون، الجميجمة، خربة سلم (غارتان).

• تنفيذ 11 غارة بقضاء النبطية استهدفت منزل بمنطقة كفرجوز ودراجة نارية بحي المسلخ في مدينة النبطية، وبلدات زوطر الشرقية، كفررمان وتول وحرج الطاهر وحومين الفوقا وفرون وعبا وعربصاليم. الخيام والصوانة

• غارة جوية على منطقة الرهوة بين بلدتي دبين وبلاط بقضاء مرجعيون.

قصف مدفعي:

• قصف مدفعي استهدف بلدات المنصوري وبيوت السياد والحنية وزبقين بقضاء صور.

• قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بقضاء النبطية.

• قصف مدفعي استهدف بلدة كونين بقضاء بنت جبيل.

• قصف مدفعي على وادي الحجير وأطراف الأودية المحيطة ببلدتي فرون والغندورية بقضاء النبطية.

عمليات تفجير:

• تفجير ضخم في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

• تفجير مجمع "موسى عباس" في مدينة بنت جبيل بقضاء بنت جبيل.

• تفجير في بلدة البياضة بقضاء صور.

تمشيط بالأسلحة الرشاشة:

• تمشيط محيط بلدة مروحين بقضاء صور.

• تحليق للطيران:

• تحليق طيران حربي على علو منخفض في أجواء الجنوب.

• تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

** شرق لبنان

تحليق للطيران:

• تحليق طيران حربي خرق جدار الصوت فوق منطقة البقاع بقضاء زحلة، محدثا دويا هائلا.

** ارتفاع حصيلة الضحايا

في سياق هذه الاعتداءات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس، مقتل 10 أشخاص وإصابة 58 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2586 قتيلا و8020 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

كما تسبب العدوان في نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد سكان لبنان، وفق السلطات اللبنانية.

** رد "حزب الله"

من جانبه، قال "حزب الله"، في عدة بيانات، إنه شن 11 هجوما بطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأوضح أن هذه الهجمات شملت استهداف 5 تجمعات لجنود في موقع بلاط وبلدات شمع وميس الجبل والطّيبة والقنطرة، و4 دبابات من طراز "ميركافا" في بلدة القنطرة ومدينة بنت جبيل، وآلية "هامر" في بلدة البياضة، ومدفع ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين، مؤكدا تحقيق "إصابات مؤكدة".

وأضاف أنه أسقط كذلك طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في أجواء قضاء النبطية.

وأشار الحزب إلى أن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" و"ردا على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار".

** صفارات إنذار

وحتى الساعة (19:10 تغ)، لم يعلن الحزب تنفيذ هجمات أخرى الخميس، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت 10 مرات على الأقل شمالي إسرائيل، إثر رصد إطلاق مسيرات وصواريخ من لبنان.

وأضافت الصحيفة أنه تم تفعيل الصفارات في مستوطنات بئيري، زرعيت، إيفن مناحيم، نتوعا، فسوتا، شوميرا، أدميت، إيلون، غورين، غورونوت هغليل، حانيتا، يعارا، إيفيريم، إلكوش، هيلا، شلومي، موشاف مسغاف، ميرون، إضافة إلى بلدتي فسوطا وعرب العرامشة.

** خسائر إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل أحد عسكرييه وإصابة آخر من لواء غولاني بجروح خطيرة في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة نفذه "حزب الله".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي في المعارك الدائرة جنوب لبنان إلى 17 عسكريا.

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 12 عسكريا جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة لـ"حزب الله" بمركبة مدرعة في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل.

وفي وقت متأخر من الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إصابة ضابطة وجندي برتبة رقيب، بجروح متوسطة جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة جنوب لبنان".

ولم يتسن التحقق من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية أو مادية أكبر في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي يفرض تعتيما على نتائج رد "حزب الله".

وأفادت الإذاعة بأن الجيش يحقق فيما إذا كانت المسيرة "مزودة بألياف بصرية، وهو النوع الذي واجه الجيش صعوبة في اعتراضه خلال الهجمات في جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة".

وباتت طائرات "حزب الله" المسيّرة المزودة بألياف بصرية، والتي يصعب رصدها واعتراضها، تمثل تحديا للجيش الإسرائيلي، وتعدها تل أبيب التهديد "الأكبر" لقواتها في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي أقر كذلك عبر عدة بيانات، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة له في جنوب لبنان، الخميس، إثر إطلاق "حزب الله" صاروخ أرض-جو، مدعيا أنه "لا توجد مخاوف من تسريب معلومات".

وادعي كذلك أنه نفذ عدة "عمليات اعتراض لأهداف جوية مشبوهة" في أجواء جنوب لبنان قبل أن تخترق أجواء شمالي إسرائيل.

وأضاف مواصلا ادعاءاته أنه رصد قذيفة واحدة عبرت من لبنان وانفجرت في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة ميرون دون وقوع إصابات، وسقوط طائرة مسيّرة في بلدة شوميرا دون توضيح نتائج ذلك، إضافة إلى اندلاع حريق في مركبة بمستوطنة شلومي جراء مسيرة دون تسجيل إصابات.

وفي جنوب لبنان، قال إن سلاح الجو استهدف ما ادعى أنها بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".

واتهم الجيش الإسرائيلي "حزب الله" بمواصلة "خرق اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قائلا إن تل أبيب لن تهاجم لبنان بعد ذلك.

ولاحقا، أعلن تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع إضافية.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.