تصاعد اعتداءات إسرائيل بالقدس.. إصابات واعتقالات وإبعاد حراس بالأقصى

القدس/ حسني نديم / الأناضول



تواصلت الخميس الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين، وعمليات الاعتقال والإبعاد، إلى جانب اقتحامات وإغلاقات نفذتها القوات الإسرائيلية ومستوطنون، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وقالت المحافظة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على الشاب محمد العربي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، ما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه، أثناء محاولته حماية شقيقه الفتى مهدي العربي من ذوي الإعاقة، والذي احتُجز لنحو 15 دقيقة وتعرض للاعتداء قبل الإفراج عنه.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت حارس المسجد الأقصى إسماعيل صيام من محيط باب الأسباط، قبل الإفراج عنه بشرط إبعاده عن البلدة القديمة لمدة 7 أيام ودفع غرامة مالية، فيما أصدرت قرارا بإبعاد حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي عن المسجد لمدة 6 أشهر.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أغلقت المحال التجارية أبوابها في حي الثوري، بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية وطواقم ضريبة بلدية الاحتلال للحي، حيث نصبت حواجز داخل المنطقة وحررت مخالفات بحق المحال التجارية والمركبات.

وفي السياق، حاول مستوطنون سرقة أغنام تعود لرعاة فلسطينيين على أطراف بلدة حزما قرب الشارع الرئيسي، في ظل تصاعد الاعتداءات على الرعاة الفلسطينيين، حيث جرى تسجيل سرقة 425 رأسا من الأغنام منذ مطلع العام الجاري في محافظة القدس، بحسب البيان.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" تستهدف الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وتشمل الاعتداء الجسدي والاعتقال والإبعاد والتضييق الاقتصادي.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.