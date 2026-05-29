تشييع جثمان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بالرياض

اليمن/ الأناضول

شيع يمنيون، الجمعة، جثمان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت قناة اليمن (التلفزيون الرسمي) أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تقدم جموع المصلين والمشيعين لجثمان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وأضافت القناة أن "جثمان الرئيس الراحل ووري الثرى في مقبرة العود بالعاصمة السعودية الرياض، بعد الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله، بحضور رسمي وشعبي كبير من المواطنين وأبناء الجالية اليمنية".

وشارك في مراسيم التشييع "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن صالح الأحمر، ورئيسي مجلسي النواب والشورى سلطان البركاني وأحمد بن دغر، وعدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء، والشورى، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين".

ونعت الرئاسة اليمنية هادي، الذي توفي الخميس، في الرياض، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" (يمني/ خاص) عن مصدر حكومي (لم يسمّه) قوله، إن هادي توفي في أحد مشافي الرياض بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، أن وفاة هادي جاءت إثر معاناته من مشاكل صحية في القلب، وأنه اعتاد السفر سنويًا بشكل غير معلن إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة الحالة في أحد المشافي بمدينة كليفلاند الأمريكية.

يذكر أن هادي، تقلد منصب رئيس الجمهورية في 2012 خلفا للرئيس علي عبد الله صالح (قتل على يد الحوثيين في 2017)، حتى تنحيه عن السلطة في أبريل/نيسان 2022 حينما سلّم مقاليد الحكم إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وعضوية سبعة أشخاص آخرين.

ويُعد هادي، أحد أبرز الساسة اليمنيين في العصر الحديث، وسبق أن عمل لسنوات عديدة نائبا لرئيس الجمهورية في عهد علي عبدالله صالح.