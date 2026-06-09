كلمة لوالي غازي عنتاب كمال تشابار في افتتاح "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في غازي عنتاب التركية

تشابار: ازدهار حلب السورية ينعكس دائما على غازي عنتاب التركية كلمة لوالي غازي عنتاب كمال تشابار في افتتاح "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في غازي عنتاب التركية

غازي عنتاب/ الأناضول

قال والي غازي عنتاب، كمال تشابار إن ازدهار محافظة حلب السورية انعكس تاريخيا على الولاية التركية، مشددا على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته، الثلاثاء، في افتتاح "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في ولاية غازي عنتاب التركية بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وأعرب تشابار عن اعتقاده بأن القمة ستكون سببا في كثير من مجالات التعاون المشترك.

وأضاف: "السوريون يعني نحن، ونحن يعني السوريين. هذه هي الأخوة، وربما هذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين بقية الدول".

وأكد على ضرورة بناء مستقبل العلاقات بين البلدين على هذه المشاعر، وعلى الواقعية، والأخوة، والصداقة، والتاريخ والثقافة والإرث المشترك.

وأردف: "كلما أشرق نجم حلب، أشرق معه نجم غازي عنتاب، علينا أن نكون كتفا إلى كتف، وأن نبقى معا".

وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المشتركة مع سوريا في إطار "قانون الأخوة"، وأنه يريد لحلب ما يريده تماما لغازي عنتاب.

يُذكر أن فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" تعقد ليوم واحد في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.