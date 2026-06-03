إضافة إلى إصابة 23 آخرين على الأقل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:45 تغ..

تزامنا مع مفاوضات.. 21 قتيلا بـ89 هجوما إسرائيليا على لبنان (إحصاء) إضافة إلى إصابة 23 آخرين على الأقل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:45 تغ..

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 21 شخصا وأصابت 23 آخرين، الثلاثاء، في 89 هجوما على جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا بالمدفعية والدبابات وعملية نسف واقتحاما لحي مسيحي، وتسببت في تدمير واسع للمنازل، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.



جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 20:45 تغ.

وتوزعت الهجمات بين 65 غارة جوية، و22 عملية قصف بالمدفعية والدبابات، واقتحام لحي مسيحي، وعملية نسف لمنازل ومبان، بحسب الإحصاء.

وبالتزامن مع الغارات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة النبطية، وتوغل في الحي المسيحي بمدينة صور، عقب تهديد بتهجير سكانه بزعم وجود نشاط لـ"حزب الله" داخله.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت إسرائيل عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

ويأتي استمرار التصعيد بالتزامن مع بدء جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

38 غارة على الأقل على قضاء النبطية، استهدفت مناطق بين بلدتي كفرصير وقعقعية الجسر، وبين بلدتي كفرصير والقصيبة، وبين دوار حاروف-تول ومفرق القلعة، إضافة إلى مدينة النبطية، وبلدات شوكين، الشرقية، حاروف، ميفدون، الدوير، جبشيت، عبا، حبوش، تول، أنصار، زفتا، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، كفررمان، كفرصير، وقعقعية الجسر.

وشملت الغارات 8 غارات على الأقل على مدينة النبطية، و4 غارات على شوكين، و3 غارات لكل من الشرقية وحاروف وميفدون، و3 غارات بين دوار حاروف-تول ومفرق القلعة.

وأسفرت غارة على بلدة الدوير، استهدفت منازل، عن مقتل 4 أشخاص هم أب وأم وابنتهما وشخص آخر، وإصابة شخصين آخرين.

كما قُتل شخصان بنغلاديشيان جراء غارة دمرت مبنى في محيط قرية السنافر بمدينة النبطية، وقُتل سوريان اثنان جراء غارة بمسيرة داخل مشتل في بلدة جبشيت.

وفي بلدة عبا، قُتل شخص وأصيب اثنان، أحدهما مواطن سوري، جراء غارة بمسيرة، فيما قُتل شخص وأصيب عسكريان بجروح متوسطة جراء غارة بمسيرة استهدفت سيارة من نوع رابيد على أوتوستراد حبوش.

كما قُتل مسن يبلغ 75 عاما جراء غارة بمسيرة على حي المقاصد بمدينة النبطية، وقُتل شخص جراء غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية كان يقودها في بلدة تول، وقُتل آخر جراء غارة بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة أنصار.

وقُتل شخص جراء 3 غارات بمسيرة استهدفت سيارة بين دوار حاروف-تول ومفرق القلعة.

وأدت 4 غارات على الأقل على حيي المقاصد والراهبات ومنطقة مفترق نادي الشقيف بمدينة النبطية إلى تدمير عدد من المباني، فيما أدت 4 غارات أخرى على بلدة الشرقية إلى تدمير مبان سكنية وتجارية.

ودمرت غارة على بلدة كفرصير مركزا للدفاع المدني على طريق المسيل.

17 غارة على الأقل على قضاء صور، استهدفت بلدات برج الشمالي والحوش، بواقع 3 غارات لكل منهما، والمنصوري وشحور وصريفا، بواقع غارتين لكل منها، إضافة إلى المعشوق والقليلة ودبعال والحنية ودير قانون رأس العين.

وأسفرت الغارات على برج الشمالي عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، بينهم مسعفون، كما قُتل شخصان جراء غارة على بلدة شحور.

وأصيب شخصان جراء غارتين استهدفتا منزلا في الحوش، وأدتا إلى تدميره وتضرر منازل أخرى، فيما أصيب شخص جراء غارة على حي النادي في البلدة ذاتها.

8 غارات على قضاء بنت جبيل، استهدفت بلدات تبنين، بواقع 3 غارات، والغندورية، بواقع غارتين، إضافة إلى برج قلاويه وقلويه وحداثا.

غارة على قضاء صيدا، استهدفت خراج بلدة العدوسية.

غارة على منطقة واقعة بين قضائي النبطية ومرجعيون، استهدفت سيارة على طريق النبطية-الخردلي، وأسفرت عن مقتل طبيب الأسنان جيمس كرم وابنه وابنته.

14 عملية قصف مدفعي على قضاء النبطية، استهدفت حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وبلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت، بواقع 3 عمليات لكل منهما، وشوكين، بواقع عمليتين، إضافة إلى مدينة النبطية وبلدات ميفدون وجبشيت وعبا وكفررمان.

7 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور، استهدفت المنطقة بين بلدتي صريفا وشحور، وبلدات شحور والمنصوري وصريفا وصديقين والرمادية ودير قانون رأس العين.

قصف بالدبابات على قضاء صور، استهدف بلدة بيوت السياد.

عملية نسف واسعة في قضاء مرجعيون، استهدفت حيا كاملا في بلدة دبين، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية.

اقتحام للحي المسيحي في مدينة صور، عقب تهديد إسرائيلي بإخلائه إذا لم يغادره عناصر "حزب الله"، بزعم وجودهم فيه.

كما رصدت الأناضول إجراءات ميدانية وتهديدات إسرائيلية مرافقة للهجمات، شملت:

إنذارا بإخلاء مدينة النبطية، مع أوامر لسكانها بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

تهديدا بإخلاء الحي المسيحي في مدينة صور إذا لم يغادره عناصر "حزب الله"، بزعم وجودهم فيه.

إلقاء قنابل ضوئية في أجواء بحر رأس الناقورة بقضاء صور.

تحليقا للمسيرات في أجواء بلدة بيوت السياد بقضاء صور.

وفي وسط لبنان، حلق الطيران الإسرائيلي فوق بيروت عبر مسيرة على علو منخفض.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.