تزامنا مع محادثات.. 10 قتلى و44 مصابا بـ73 هجوما إسرائيليا على لبنان من بين القتلى 3 مسعفين باستهداف مباشر لمركز إسعاف، وفقا لإحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 19:30 تغ

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 10 أشخاص وأصابت 44 آخرين، الجمعة، في 73 هجوما على لبنان، شملت مركزا صحيا ونقطة إسعاف، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة (19:30 تغ).

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل، الذي أدى إلى مقتل 3 مسعفين باستهداف مباشر لمركز إسعاف، بالتزامن مع اليوم الثاني من الجولة الثالثة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان:

20 غارة على قضاء صور استهدفت مركز النجدة الشعبية الصحي قرب مستشفى حيرام في بلدة الشبريحا، ومنطقة العزية في البلدة ذاتها، ومنطقة المعشوق قرب المساكن الشعبية في ضواحي مدينة صور، ومنطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، ومنطقة الحمادية قرب مفترق معركة، ومحيط بلدة الشعيتية.

إضافة إلى بلدات: شحور (غارتان)، حوش صور (غارتان)، البازورية، العباسية، المنصوري، دير قانون النهر، المجادل، طيرفلسيه، صريفا، قانا، القليلة، دبعال.

وأدت الغارة على مركز النجدة الشعبية الصحي إلى إصابة 10 أشخاص بينهم طفلان وسيدتان، وتضرر نوافذ وأسقف الجفصين في مستشفى حيرام القريب بفعل العصف الناجم عن القصف. ومن بين الجرحى 6 من أفراد الطاقم الطبي للمستشفى.

فيما تسببت الغارة على منطقة المعشوق في إصابة 16 شخصا، بينهم طفل و6 سيدات ومواطن كندي.

وأسفرت الغارة على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور عن إصابة 7 أشخاص، بينهم طفل، بينما نجم عن غارة استهدفت شقة سكنية في حوش صور إصابة 4 أشخاص.

16 غارة على قضاء النبطية استهدفت منطقة مرج الصفا في بلدة شوكين، وبلدات: النبطية (غارتان)، حاروف (3 غارات)، جبشيت (غارتان)، كفرتبنيت (3 غارات)، كفررمان، النبطية الفوقا (غارتان)، القصيبة.

وأدت غارتان على مدينة النبطية استهدفتا سيارة إلى مقتل الشابين محمد أحمد أبو زيد وجمال نور الدين، وإصابة شخص ثالث، إضافة إلى تضرر 3 سيارات إسعاف، بينها واحدة أعطبت كليا.

فيما أسفرت غارة على مركز إسعاف ببلدة حاروف عن تدمير المركز بشكل كامل، ومقتل 3 مسعفين، وإصابة مسعف رابع بجروح خطرة، بينما أدت غارتان على البلدة ذاتها إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتسببت الغارة على بلدة كفررمان في إصابة شخص، فيما أدت إحدى الغارتين على بلدة النبطية الفوقا إلى تدمير حي يضم مركز البلدية وعددا من المباني السكنية.

6 غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي السلطانية وتبنين، وبلدات: تبنين، الغندورية، برج قلاويه، فرون، بيت ياحون.

وأدت الغارة على بلدة تبنين إلى مقتل شخصين.

5 غارات على قضاء صيدا استهدفت منزلا في منطقة بين بلدتي الزرارية والخرايب، ومنزلا آخر في حي الحمارة ببلدة المروانية، وبلدات: الزرارية، الخرايب، عرب الجل.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات جراء الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة المروانية.

غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة مجدل سلم.

10 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت بلدات: ميفدون (3 مرات)، زوطر الشرقية (3 مرات)، زوطر الغربية، النبطية الفوقا، قاقعية الجسر، جبشيت. وجرى قصف بلدة زوطر الشرقية بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا.

5 عمليات قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: قلاوية، برج قلاوية، كونين، برعشيت، بيت ياحون.

تمشيط بالرشاشات الثقيلة على قضاء بنت جبيل استهدف منطقة وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية.

تحليق لطيران مسير وحربي في قضاء صور شمل مدينة صور ومحيطها.

تحليق مروحيتَي أباتشي فوق قضاء مرجعيون شمل أجواء بلدتي الطيبة ودير سريان.

إنذار بالإخلاء في أقضية صور وصيدا والنبطية استهدف بلدات: عين بعال، الخرايب، الزرارية، عرب الجل، عربصاليم.

إنذار بالإخلاء في قضاء صور استهدف بلدات: الشبريحا، الحمادية، زقوق المفدي، المعشوق، حوش صور.

إنذار بالإخلاء لسكان مبنيين في مدينة صور والابتعاد 300 متر عنهما.

** وسط لبنان:

تحليق طيران مسير فوق بيروت وضواحيها.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع اليوم الثاني والأخير من الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، والتي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما أخرى اعتبارا من 17 مايو/ أيار الجاري.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل بوتيرة متصاعدة هجماتها على لبنان.