عبر غارات وقصف مدفعي، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:20 تغ

تزامنا مع محادثات.. إسرائيل تقتل 3 وتصيب 17 بـ92 هجوما على لبنان (إحصاء) عبر غارات وقصف مدفعي، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:20 تغ

يوسف علي أوغلو / الأناضول

قتلت إسرائيل 3 أشخاص وأصابت 17 آخرين بينهم مسعفان، الخميس، جراء 92 هجوما على لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 20:20​​​​​​​ تغ.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي شمل تحليق مسيرات فوق العاصمة بيروت، بالتزامن مع انطلاق جولة محادثات ثالثة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

جنوب لبنان:

- 9 غارات على قضاء صور استهدفت مشروع عز الدين السكني في بلدة صريفا، وبلدات زبقين، وصديقين (3 غارات)، وعيتيت، والمنصوري (غارتان)، وشحور.

وأسفرت الغارة على مشروع عز الدين السكني في بلدة صريفا عن مقتل شخصين، فيما أدت الغارة على بلدة زبقين إلى إصابة 9 أشخاص.

كما تسببت إحدى الغارات على بلدة صديقين في وقوع إصابات لم تُحدد حصيلتها، وسجلت إصابات أخرى غير محددة في غارة استهدفت بلدة عيتيت.

- 7 غارات على قضاء صيدا استهدفت بلدات الزرارية (3 غارات)، وتفاحتا (غارتان)، وكفرملكي، وتبنا.

وأدت إحدى الغارات على بلدة الزرارية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، فيما أسفرت غارة أخرى على البلدة ذاتها استهدفت نقطة تموضع للدفاع المدني عن إصابة مسعفين اثنين.

كما تسببت غارة على بلدة كفرملكي في إصابة 3 أشخاص.

- 11 غارة على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي فرون والغندورية (غارتان)، وبلدات حداثا (3 غارات)، وحاريص (غارتان)، وكفرا، وفرون، ومجدل سلم، وحاروف.

- 6 غارات على قضاء النبطية استهدفت سيارة قرب مركز الإسعاف في بلدة القصيبة، ومنطقة بين بلدتي القصيبة وكفرصير، وبلدات جرجوع (غارتان)، وسيناي، وزوطر الشرقية.

- إصابة شخص جراء غارة استهدفت منطقة بين بلدتي بريقع في قضاء النبطية والزرارية في قضاء صيدا.

- غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة الصوانة.

- 15 عملية قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت تلال مجدل زون، وسهل المعليا، ومجرى نهر الليطاني تحت قلعة الشقيف، ومنطقة بين بلدتي قانا وصديقين، وبلدات المنصوري (3 عمليات قصف)، والحنية (قصفان)، وبيوت السياد (قصفان)، والقليلة، وجبال البطم، والشعيتية، ومجدل زون.

- 8 عمليات قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدات بني حيان (قصفان) وطلوسة (قصفان) وتولين ومجدل سلم والقنطرة وحولا.

- 9 عمليات قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات برعشيت، وفرون (قصفان)، والغندورية، وشقرا، وكونين، وحداثا، وحاريص، قلاوية.

- 14 عملية قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت منطقة الجبل الأحمر وبلدات أرنون (قصفان) وكفرتبنيت وميفدون (قصفان) وزوطر الشرقية (قصفان) وزوطر الغربية ويحمر الشقيف وجبشيت والنبطية الفوقا وزبدين وحاروف.

- قصف بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا استهدف حرج علي الطاهر على أطراف بلدة النبطية الفوقا بقضاء النبطية.

- قصفان بالدبابات على قضاء النبطية استهدفا محيط قلعة الشقيف ومنتجع الشقيف.

- عمليتا تمشيط بالأسلحة الرشاشة في قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي القنطرة والخيام.

- عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بقضاء حاصبيا استهدفت مزرعة بسطرا في أطراف بلدة كفرشوبا.

- عملية تفجير لمنازل وبنى تحتية استهدفت بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

- إنذاران بالإخلاء استهدفا بلدات تفاحتا وكفرملكي في قضاء صيدا، وحومين الفوقا ومزرعة سيناي في قضاء النبطية.

** شرق لبنان:

- إنذار بالإخلاء لسكان بلدات لبايا، وسحمر، ويحمر، وعين التينة في قضاء البقاع الغربي، نجم عنه نزوح كثيف.

** وسط لبنان:

- تحليق طيران مسير فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2896 شخصا وإصابة 8824 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، والذي مُدد حتى 17 مايو/ أيار الجاري، تواصل إسرائيل، بوتيرة متصاعدة، هجماتها على لبنان.