تزامنا مع المفاوضات.. 22 قتيلا بـ96 هجوما إسرائيليا على لبنان

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

ـ من بين القتلى 4 مسعفين وعسكريان بالجيش اللبناني و4 سوريين وفلسطينيان، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:50 ت.غ

ـ يتزامن التصعيد مع جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن

قتلت إسرائيل 22 شخصا على الأقل وأصابت 13 على الأقل، الأربعاء، في 96 هجوما على جنوب ووسط لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير لمنازل ومبان، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 20:50 ت.غ.

وتوزعت الهجمات بين 84 غارة جوية، و7 عمليات قصف مدفعي، و5 تفجيرات لمنازل ومبان، بحسب الإحصاء.

وبين القتلى 4 مسعفين وعسكري بالجيش اللبناني و4 سوريين وفلسطينيان.

وخلال الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

ويأتي استمرار التصعيد بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب، جارية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوبي لبنان:

ـ 30 غارة على الأقل على قضاء صور استهدفت طرق الحوش - صور (3 غارات على الأقل)، وشحور - معروب، والمعمورة - الحوش، ومناطق وادي حسن في بلدة طير حرفا، والحمادية، وسهل القليلة، وبلدات: الحوش (4 غارات)، وصديقين ومجدل زون (3 غارات لكل منهما)، وشحور والبازورية وزبقين (غارتان لكل منها)، ومعروب، وديركيفا، وصريفا، وأرزون، وباريش، ودير قانون رأس العين.

وقُتل 6 أشخاص جراء غارة على الحوش، بينهم امرأة على طريق الحوش - عين بعال، فيما قُتل 4 سوريين جراء غارة بمسيرة على طريق الميادين في البلدة ذاتها، وأصيب شخص جراء غارة بمسيرة على دراجة نارية فيها.

كما أصيب 3 أشخاص جراء 3 غارات على الأقل على طريق الحوش - صور، وقُتل مسعفان وأصيب ثالث جراء غارة استهدفت سيارة إسعاف على طريق شحور - معروب.

وقُتل فلسطينيان جراء غارة على طريق المعمورة - الحوش، فيما أدت غارة على صديقين وأخرى على شحور إلى إصابات غير محددة العدد. كما استهدفت غارة بمسيرة نقطة إسعاف في أرزون دون إصابات.

ـ 24 غارة على قضاء النبطية استهدفت طريق النبطية - كفرتبنيت، وأوتوستراد دير الزهراني - حبوش، وطريق دير الزهراني - النبطية، ومنطقة مرج حاروف، وبلدات: شوكين وعربصاليم وكفرتبنيت (3 غارات لكل منها)، وزبدين وعدشيت ومدينة النبطية (غارتان لكل منها)، وأرنون، وميفدون، وجباع، وحبوش، والنبطية الفوقا.

وأسفرت غارتان على بلدة زبدين عن مقتل مسعف والجريحين المدنيين داخل سيارة الإسعاف، وإصابة مسعف آخر بجروح، بعدما كان المدنيان قد أصيبا أولا في غارة على البلدة، قبل أن تستهدف مسيرة فريق الإسعاف أثناء محاولة إسعافهما.

كما قُتل شخص جراء غارة بمسيرة استهدفت سيارة في محلة بئر القنديل بمدينة النبطية، وقُتل عسكري بالجيش اللبناني جراء غارة استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية - كفرتبنيت.

وفي بلدة عربصاليم، قُتل مسعف جراء غارة بمسيرة على حي العين. وأصيب شخص جراء غارة بمسيرة استهدفت سيارة رابيد على أوتوستراد دير الزهراني - حبوش، فيما أصيب ضابط وعسكري بجروح جراء قصف شنته مسيرة على آلية للجيش اللبناني على طريق دير الزهراني - النبطية.

ـ 11 غارة على قضاء صيدا استهدفت طريق سينيق، وبلدات: كوثرية الرز (4 غارات)، وأركي والزرارية (غارتان لكل منهما)، والخرايب وأرزي.

وأسفرت إحدى الغارتين على الزرارية عن مقتل شخص وإصابة آخر ومسعفين.

ـ 9 غارات على قضاء مرجعيون، استهدفت محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط (6 غارات)، وبلدتي تولين ومجدل سلم وعدشيت.

ـ 8 غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: الغندورية وفرون وبرج قلاوية (غارتان لكل منهم)، تبنين، شقرا.

وأسفرت الغارة على برج قلاوية عن إصابة شخص، فيما أدت الغارة على تبنين إلى إصابات غير محددة العدد.

ـ 6 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت أحراج علي الطاهر، ووادي الخربة في بلدة جبشيت، وبلدات: شوكين (مرتان)، القصيبة، بريقع.

ـ عملية قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت بلدة صريفا.

ـ 5 تفجيرات في قضاء مرجعيون استهدفت مدينة مرجعيون (3 تفجيرات) وبلدة دبين (تفجيران)، وتسببت في أضرار مادية بعدد من الممتلكات، وتحطم زجاج نوافذ وواجهات منازل ومحال نتيجة شدة القصف.

كما رُصدت عملية تحليق بمسيرات فوق قضاء صور شملت منطقة قدموس وبلدة البرغلية.

وصدر إنذاران بالإخلاء لبلدات في قضائي النبطية وصيدا. وطالت الإنذارات بلدتي جباع وحومين الفوقا بقضاء النبطية، وأركي وأرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية بقضاء صيدا، فيما أُخلي مبنى على طريق بلدة المية ومية بعد تهديد إسرائيلي بقصفه.

** وسط لبنان:

ـ غارة على مركبة في قضاء عاليه استهدفت سيارة على طريق خلدة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى ظهر الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في توغل يوصف بأنه "الأعمق" منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.