تركيا ومصر ضمن أبرز مصدّري مستلزمات الحج للسعودية في عام 2025، حسب بيانات رسمية سعودية..

إسطنبول/ الأناضول

كشفت إحصاءات رسمية سعودية، الثلاثاء، أن تركيا ومصر من أبرز الدول المصدّرة لملابس الإحرام والمظلات الشمسية للحجاج إلى المملكة.

جاء ذلك وفق بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لعام 2025، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قبيل انطلاق موسم الحج الأسبوع المقبل.

وأوضحت البيانات أن مواسم الحج تشهد سنوياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على المظلات الشمسية، باعتبارها من أبرز المستلزمات التي يستخدمها الحجاج أثناء أداء المناسك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة التنقل بين المشاعر المقدسة، ما يرفع حجم الواردات لتلبية احتياجات الموسم.

وبحسب الهيئة، بلغت واردات السعودية من المظلات الشمسية خلال عام 2025 نحو 5 ملايين و959 ألفاً و426 مظلة، فيما سجل الربع الأول من عام 2026 نحو 865 ألفاً و127 مظلة.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة للمظلات الشمسية إلى المملكة خلال 2025، إلى جانب المملكة المتحدة وتركيا ومصر، في ظل تنوع المنتجات المرتبطة بخدمة الحجاج والمعتمرين.

كما سجّلت واردات السعودية من ملابس الإحرام نحو 44.6 مليون قطعة خلال عام 2025، بما يعكس حجم الطلب المتزايد على مستلزمات الحج والعمرة.

وأظهرت البيانات أن واردات ملابس الإحرام خلال الربع الأول من 2026 تجاوزت 10.4 ملايين قطعة، فيما جاءت الصين وباكستان وإندونيسيا ومصر وتركيا ضمن أبرز الدول المصدّرة للإحرامات إلى المملكة.

والأحد، أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين 18 مايو/أيار هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 من الشهر ذاته.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الموافق 25 مايو، ويستمر ستة أيام حتى 30 مايو، متضمناً الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة قد أعلن في 13 مايو أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة حتى ذلك الحين تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفاً و230 حاجاً من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.