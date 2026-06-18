تركيا وقطر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضات المحركات

إسطنبول / الأناضول

وقع الاتحاد التركي لرياضة السيارات (TOSFED) والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية (QMMF) بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز وتطوير رياضات المحركات ودعم المبادرات التعليمية والاستدامة في هذا المجال.

جاء ذلك في حفل استضافته إسطنبول الخميس، بحضور رئيس الاتحاد التركي أرن أوتشلر طوبراغي ونظيره القطري عبد الرحمن المناعي.

وبموجب بروتوكول التعاون الموقع، سيعمل الاتحادان على مسار مشترك في الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستدامة والشمولية والمبادرات التعليمية في رياضة السيارات، وزيادة إمكانية الوصول إليها لجمهور أوسع.

وفي كلمته، قال أوتشلر طوبراغي إن البروتوكول هو تعاون هام يرقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد عبر إقامة فعاليات اجتماعية ورياضية.

وأضاف أنهم يسعون إلى تنظيم مسابقات مشتركة في إسطنبول والدوحة وإقامة مشاريع رياضية مشتركة.

وذكر أنهم يرغبون في استضافة بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) في حلبة إسطنبول بارك، بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1.

بدوره، قال المناعي إنهم يتطلعون بشدة إلى رؤية هذه الشراكة تتطور على جميع المستويات، من الإشراف والخبرة الفنية إلى معايير السلامة والتدريب والتأهيل.

وأردف: "أعتقد أن هناك فرصة هائلة أمامنا لإقامة تعاون مثمر. ومن خلال هذه الشراكة سنكون مثالًا يحتذى به للاتحادات الأخرى".