تركيا وقطر توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في الأقمار الصناعية

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين شركة "توركسات" التركية وشركة الأقمار الصناعية القطرية "سهيل سات، يتعلق بمشروع القمر الصناعي "سهيل-3/توركسات-بيروني".

وأوضح أورال أوغلو، في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة بين الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات، علي أحمد الكواري، والمدير العام لشركة "توركسات" أحمد حمدي أتالاي.

وبيّن أورال أوغلو أن التعاون يهدف إلى تعزيز القدرة التجارية للقمر الصناعي "توركسات-بيروني"، وتوسيع حضور تركيا في مجال الاتصالات الفضائية، مبينًا أنه سيتم الاستخدام المشترك لسعة القمر الاصطناعي "سهيل سات-3، توركسات-بيروني" ذي النطاق الترددي "كا باند" والسعة العالية لنقل البيانات الذي سيعمل في المدار 50 درجة شرقاً.

وأضاف: "من خلال هذا التعاون أقامت الشركتان شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على تبادل القدرات وأهداف النمو التجاري المشتركة، وسيوفر فوائد كبيرة لتوركسات".

وأردف: "بفضل المشروع الذي سيتم تنفيذه بتمويل قطري، سنضيف قمراً صناعياً جديداً بسعة بيانات عالية إلى أسطولنا، إذ سيعزز هذا المشروع بنية الاتصالات الفضائية في بلادنا بشكل أكبر بفضل السعة الإضافية التي ستُتاح لشركة توركسات، ونهدف عبر تحسين استخدام السعة، إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التجارية لشركة توركسات-بيروني منذ اليوم الأول، ومع توفير سعة تصل إلى 50 غيغابايت في الثانية لشركة توركسات ضمن نطاق المشروع، سنعزز بنية الاتصالات الفضائية في بلادنا بشكل أكبر".

وأكد أن القمر الصناعي الجديد سيُسجّل باسم "توركسات" لدى الاتحاد الدولي للاتصالات مع الحفاظ على الحقوق الترددية والمدارية الحالية دون أي نقل للحقوق.

ولفت إلى أن هذه الشراكة ستتيح تقديم خدمات واسعة تشمل الإنترنت عالي السعة، وخدمات الطيران والملاحة البحرية، واتصالات المؤسسات الحكومية، ونقل البيانات المؤسسية، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز تغطية تمتد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما شدد أورال اوغلو على أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر، ويعزز مكانتهما في قطاع تكنولوجيا الفضاء والاتصالات عالمياً.

