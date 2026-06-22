تركيا وقطر تبحثان الاتفاق الأمريكي الإيراني

إسطنبول / الأناضول



بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب مصادر في الخارجية التركية للأناضول.

وأفادت المصادر أن فيدان وآل ثاني تناولا هاتفيا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي أقيمت الأحد في منتجع بورغنشتوك السويسري.

وانطلقت الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.