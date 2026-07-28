تركيا والعراق توقعان 5 مذكرات تفاهم

أنقرة / الأناضول

وقعت تركيا والعراق الثلاثاء، 5 اتفاقيات تعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي بين أردوغان والزيدي وآخر على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة.

وفي هذا الإطار، وقعت البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين التعليمي والأكاديمي الشرطي، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية.

كما وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي وهب سلمان الحسني على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر منفذ فيشخابور – أوفاكوي الحدودي، ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير البنية التحتية للنقل داخل العراق مقابل الموارد الطبيعية.