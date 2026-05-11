تركيا: مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز الذي يمثل بلاده خلال "منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" في بروكسل

بروكسل/ الأناضول

أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال "منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" في بروكسل البلجيكية.

وقال يلماز: "أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين.

وشهدت الآونة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً رفيع المستوى، شمل زيارات أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدة دول أوروبية، ومشاركته في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص الرومية الشهر الماضي.

كما يُعد المنتدى ثمرة لمسار متبادل من الانفتاح، تعزز بزيارات سابقة لكل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني الماضي.