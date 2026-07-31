ارتفعت الصادرات بـ13.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 485 مليونا و521 ألف دولار

تركيا.. صادرات المعكرونة تقترب من نصف مليار دولار في 6 أشهر ارتفعت الصادرات بـ13.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 485 مليونا و521 ألف دولار

غازي عنتاب / الأناضول

ارتفعت قيمة صادرات تركيا من المعكرونة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من العام الجاري بـ13.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 485 مليونا و521 ألف دولار.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، التي جمعها مراسل الأناضول الجمعة، صدّرت تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 812 ألفا و504 أطنان من المعكرونة إلى 163 دولة ومنطقة حرة.

وحققت تركيا من هذه الصادرات إيرادات بقيمة 485 مليونا و521 ألف دولار، فيما ارتفعت الكمية المصدرة بـ20.2 بالمئة، والقيمة بـ13.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الصومال قائمة الدول المستوردة للمعكرونة التركية بقيمة 79 مليونا و690 ألف دولار، تلتها غانا بـ46 مليونا و996 ألف دولار، ثم العراق بـ45 مليونا و461 ألف دولار.