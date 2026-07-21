تركيا ترسل دفعة مساعدات للأسر السورية في منطقة "درع الفرات" تضم ألفي طرد من أصل 30 ألف سيتم إرسالها

أنقرة / الأناضول

أعلنت المديرية العامة للأوقاف التركية، الثلاثاء، أنها أرسلت إلى ولاية هطاي الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للأسر المقيمة في مخيمات منطقة عمليات "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأوضحت الأوقاف التركية في بيان أن الدفعة الأولى تضم ألفي طرد غذائي من أصل 30 ألف طرد، سيجري إرسالها إلى الأسر السورية.

وأشارت إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية طويلة الأجل، مثل: الطحين، ومعجون الطماطم، وزيت دوار الشمس، والفاصولياء الجافة، والمعكرونة، والعدس الأحمر، والشعيرية، والأرز، والحلاوة الطحينية، والزبيب.

رسالة الرئيس أردوغان

ولفت البيان إلى أن الطرود أُرفقت برسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحمل عبارات تضامن ودعم للشعب السوري.

وجاء في الرسالة:

"أيها الإخوة السوريون الأعزاء، إن تركيا وشعبها يقفان إلى جانبكم اليوم كما كانا بالأمس، وسيواصلان ذلك غدا. لقد بدأتم مرحلة جديدة في سوريا بعد أن ناضلتم بكل ما لديكم من دماء وأرواح، رغم كل الصعاب.



وبعد الثورة، أحرزتم خلال فترة قصيرة تقدما مهما على طريق إعادة إعمار سوريا، واستعادة وحدتها وتماسكها، واندماجها مع العالم، وقد دعمنا في تركيا دائما هذا التقدم الرائع.

وكما أكدنا دائما، نحن هنا معا وجيران منذ ألف عام، وبإذن الله سنبقى هنا حتى قيام الساعة، وسنواصل العيش معا.



إن تمكّن جميع مكونات الشعب السوري من النظر إلى المستقبل بثقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية مشتركة للتاريخ والمستقبل.

وكما لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة، بصفتنا جيرانكم وإخوتكم، فإننا سنواصل، بإذن الله، دعمكم بكل إمكاناتنا في مسيرة التنمية أيضا.



سنقف جنبا إلى جنب، وسنتجاوز الصعوبات والعقبات معا بعون الله، وسنبني معا سوريا المستقبل السعيدة والمزدهرة والمليئة بالسلام.

اليوم أفضل من الأمس، وبإذن الله ستكون أيامكم المقبلة أجمل بكثير. أسأل الله أن يحفظكم، وأتمنى أن تقبلوا هذه الهدية المقدمة من المديرية العامة للأوقاف، التي تحافظ على أمانة أجدادنا".