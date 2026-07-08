ترامب يُبلغ الكونغرس عزمه شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الخطوة تأتي عقب لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة

واشنطن/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسميا بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

وقال روبيو، في بيان: "أبلغ الرئيس ترامب، اليوم (الأربعاء) الكونغرس بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، عقب انتهاء فترة الإخطار المسبق للكونغرس البالغة 45 يوما".

وأضاف أن "هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل".

وتأتي هذه الخطوة عقب لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في قمة حلف الناتو في أنقرة، حيث أعلن عزمه رفع هذا التصنيف عن سوريا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيزيل سوريا من القائمة، قال ترامب: "أعتقد أنني سأفعل، ولماذا لا؟ لقد قام بعمل رائع"، في إشارة إلى الشرع.

وأضاف روبيو، أن رفع هذا التصنيف "سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين"، وسيمنح سوريا "فرصة لإعادة الإعمار".



وأكد أن "وجود سوريا مستقرة وموحدة، تنعم بالسلام داخليا ومع جيرانها، لا يصب في مصلحة المنطقة فحسب، بل في مصلحة العالم بأسره".

ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعما متكررا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".