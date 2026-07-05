ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة في لقاءين منفصلين، بحسب نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي

واشنطن/ الأناضول

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والسوري أحمد الشرع، كلًّا على حدة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك على لسان نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، خلال إحاطة صحفية.

وقالت كيلي، إن ترامب سيغادر البيت الأبيض مساء الاثنين، على أن يصل إلى أنقرة بعد ظهر الثلاثاء، حيث سيكون في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن ترامب، سيشارك في مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف، قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء اليوم ذاته، يعقبه عشاء لقادة الناتو.

وبحسب كيلي، سيشارك ترامب، الأربعاء، في مراسم الترحيب الرسمية، والتقاط الصورة الجماعية، وجلسة العمل الخاصة بقادة الناتو، قبل أن يَعقد لاحقا اجتماعين ثنائيين منفصلين مع الرئيسين زيلينسكي والشرع.

ومن المقرر أن يعقد ترامب، مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته أنقرة.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين، على هامش القمة.

