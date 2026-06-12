مكتب نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

ترامب يبحث مع نتنياهو مذكرة تفاهم يجري بلورتها مع إيران مكتب نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله "مذكرة التفاهم التي يجري العمل على بلورتها مع إيران".

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب تناول "مذكرة التفاهم التي يجري العمل على بلورتها مع إيران".

وبلغة دبلوماسية، أعرب نتنياهو، خلال الاتصال، عن تقديره لما قال إنه "التزام ترامب بأن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران، عند انتهاء المفاوضات، إخراج المواد المخصبة من إيران، وتفكيك البنية التحتية الخاصة بتخصيب اليورانيوم"، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن نتنياهو، رحب أيضًا بما قال إنه "التزام أمريكي بفرض قيود على إنتاج الصواريخ الإيرانية"، ووقف دعم طهران لما وصفها بـ"الأذرع والتنظيمات المسلحة" في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها بين الولايات المتحدة وإيران، دون تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات أو مسار المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بأن تل أبيب فوجئت بإعلان ترامب إلغاء ضربات كانت مخططة الليلة ضد إيران، وإشارته إلى قرب التوصل لاتفاق إقليمي، في وقت نفت فيه مصادر إسرائيلية علم تل أبيب بوجود مثل هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقًا.

وقال ترامب: "استناداً لمناقشات مع إيران، وصلت لأعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قررتُ، إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

جاء ذلك بعد ساعات من تجديد ترامب تهديده للمرة الثانية، بأن الولايات المتحدة ستشن الليلة هجمات "أوسع نطاقا وأكثر عنفا" على إيران.

وكان ترامب توعد الخميس أيضا، بالسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية "في مستقبل غير بعيد"، وتوجيه "ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.