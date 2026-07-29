قال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال بشأن الحادث واحتمال ضلوع إيران فيه: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور"

ترامب: تم إطلاعي على حادث ناقلة الغاز بمصر قال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال بشأن الحادث واحتمال ضلوع إيران فيه: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور"

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أُطلع على حادث اندلاع حريق في منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط شمالي مصر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اندلاع حريق بسفينة تغييز وأخرى للتخزين في ميناء دمياط، من دون توضيح أسبابه، فيما تداولت وسائل إعلام أنباء غير مؤكدة عن استهداف المنشأة بطائرة مسيّرة.

وردًا على سؤال بشأن احتمال ضلوع إيران في "حادث ناقلة الغاز المملوكة لشركة أمريكية في مصر"، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت بالأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة".

وقال ترامب: "سنضربهم بقوة شديدة لأنه حان دورنا لضربهم. وهم يعلمون أن ذلك قادم".

وأشار إلى أن مجموعة أخرى (لم يسمها) أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وقدمت اعتذارا فوريا، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على استهداف ناقلة الغاز.

كما ذكر ترامب أن إيران حاولت الليلة الماضية إطلاق 5 قذائف صاروخية باتجاه أهداف أمريكية، مؤكدا أن جميعها تم اعتراضها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط قد تدفع واشنطن إلى الانسحاب من المنطقة، قال ترامب: "لا أرى ذلك، كلا، لن ننسحب".

كما أعرب عن رغبته في "فرض رسوم جمركية" على إيران.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قولها إن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، مملوكة ومدارة من شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء دمياط.

في المقابل، لم تتطرق وزارة البترول المصرية إلى وقوع هجوم، وقالت في بيان: "في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط".

وأضافت أنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة".